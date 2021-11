Algunos señalan que Mingo Vázquez va a ser la cuña de Vargas Landeros en el 2024 dentro de la 4T

Atorados. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, volvió a salir ayer con que OP Ecología salga a recoger la basura en el municipio. Esto es estar patinando en lo mismo mientras los ahomenses padecen el problema de “salud pública”. Ya César Guevara, dueño de la empresa, dijo que no lo podía hacer en tanto PASA no le abriera el relleno sanitario para descargar los camiones y con ello volver a juntar la basura. El problema es que PASA le cerró el relleno. Lo hizo porque Vargas Landeros no está dispuesto a pagar 2.4 millones de pesos mensuales solo para que OP Ecología use el relleno y ni esta quiere pagar de su bolsa. Aquí es donde sale otro de los privilegios que le dio el entonces alcalde, Guillermo “Billy” Chapman, a Guevara de pagarle el relleno a PASA para que lo usara luego de que pretendió despojárselo ilegalmente. Vargas aduce que ese tiene que ser un trato entre particulares, y Guevara que la comuna tiene que seguir pagando para él seguir usando el relleno de PASA. Que a todo dar.

Fuera de control. Muchos dicen que el problema de la basura se le salió de las manos a Vargas Landeros. Hay suficientes datos para que algunos aseguren que ya no dieron el ancho por sí solos. La pregunta es si es por incapacidad o intencionalmente. Hay para los dos lados. El equipo de Vargas Landeros da tumbo tras tumbo. ¿Que no con los 50 camiones tenían para darle las veinte y las malas en la recolección de la basura a OP Ecología, que solo tenía 17 unidades en servicio? De todo el equipo, Feliciano García, director de Servicios Públicos Municipales, está pagando los platos rotos, pero hay otros funcionarios en la olla. Por el triunfalismo con el que empezaron y los pésimos resultados, algunos señalan que nomás le hicieron al cuento para en realidad dejar que la basura se pudriera. El cálculo es que los ahomenses van a dejar pasar que el alcalde contrate a una empresa en forma directa por la emergencia de salud pública. Ya sea la inglesa u otra que traigan bajo la manga. Y para eso están más que puestos los regidores “paleros”. Además, suspendieron la audiencia para demostrar que OP cuenta con relleno sanitario y la pospusieron para el 13 de diciembre, cuando el plazo vence el 4. Más claro....

El colmo. Muchos no saben si ponerse a reír o llorar con los regidores que llegaron. El caso del regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho es para riplay. Después del voto en la elección de Fausto Rubén Ibarra Celis como titular del Órgano Interno de Control está arrepentido. Ahora ve que este no cumple los requisitos. Que lo engañó la síndica procuradora Cecilia Hernández. ¿Qué no se la da de muy vivo? Dicen que la está haciendo de cansada porque le jugaron una mala pasada. En realidad, a él le tocaba ser el representante de Cabildo ante la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública por ser el presidente de la Comisión de Seguridad, pero eligieron a Judith Luna. Se habla que con una palmadita de Vargas o el secretario Genaro García y algo más se le esfuma a Valle Saracho la reconversión opositora. ¿Será?

Una carta. Si bien es cierto que Domingo “Mingo” Vázquez quedó maltrecho por aceptar el cargo de director de Turismo en la zona norte del Gobierno estatal, algunos señalan que esa decisión le puede dar para el 2024 dentro de la 4T. Dicen que el gobernador Rubén Rocha Moya por algo lo revivió. Unos se atreven a decir que va a ser una carta para jugarle las contras a Vargas Landeros y los suyos. No está tan descabellada esa deducción.

Fecha de caducidad. Dicen que los priistas Marco Antonio Osuna y Fernanda Rivera resultaron delegados estatales a la Asamblea Nacional por el hombro que les echó Ricardo Madrid, coordinador de diputados locales priistas. Algunos adelantan que será la última señal de poder de este porque después de la asamblea nacional a los quirinistas se les va a ir de las manos el PRI estatal.