Algunos señalan que el alcalde Vargas Landeros hizo la retirada táctica

El acuerdo. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y el dueño de OP Ecología, César Guevara, tuvieron que hacer una tregua en el problema de la basura. Y es que se había llegado a un punto de inflexión en el que el ciudadano estaba perdiendo por la acumulación de la basura en las calles, entrando al terreno de salud pública. Por eso, más que debilidad muchos consideran que fue un acto bien pensado el de Vargas Landeros al acceder a un acuerdo con Guevara para que su empresa retomara el servicio de recolección de basura, la cual se normalizará en un máximo de 48 horas. En realidad, el que tenía más que perder era Vargas Landeros, ya que a su gabinete le quedó grande el paquete para asumir la responsabilidad de recolección de basura una vez que le clausuraron el relleno sanitario a OP Ecología y este se negó a darlo. Es cierto que muchos avalan el “atorón” que le dieron a OP, pero las condiciones no fueron las mejores para darles el descontón.

El vacío. Algunos señalan que esto fue un acuerdo porque la justificación que se puso no suena muy bien en términos legales. Y es que el hecho de que OP haya presentado la documentación al juez de distrito sobre la normatividad de su relleno no quiere decir que ya la hizo. Se necesita una resolución del juez que avale lo presentado y ordene el retiro de los sellos de clausura en el relleno. Cuando menos no se dejó claro si esto existe. Solo se dijo que OP entregó la documentación al juez y tan tan. Que se sepa el juicio de amparo que interpusieron los ejidatarios de Choacahui contra el relleno de OP no ha concluido. Faltan cosas que quedan en el aire aún.

Cuajados. Los diputados locales ahomenses van a tirar el pelo en este diciembre. En la era de la austeridad de la 4T, en este mes van a recibir 210 mil pesos entre salario, aguinaldo y los apoyos que no faltan con tan solo ¡tres meses de entrar en funciones! Dicen que andan como pavorreal los morenistas Juana Minerva Vázquez, José Manuel Luque Rojas, César Guerrero, Cecilia Covarru-bias; la priista Deysi Judith Ayala Valenzuela y la pasista Elizabeth Chía.

Buscapiés. Después de “re-garla” en la elección de Fausto Rubén Ibarra Celis como nuevo titular del Órgano Interno de Control, el regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho quiere reivindicarse: denunció presuntos actos de corrupción en el Instituto de Prevención de Adicciones en el Municipio de Ahome, ya que piden 10 mil pesos a cada centro de rehabilitación para no cerrarles. Y el dinero sería para comprarle un carro nuevo a la directora. Dice que tiene pruebas, las cuales se las va a presentar al alcalde, como se las pidió, pero si no las quiere de ese tamaño va a dejar el tema, en el que señaló que está involucrado un integrante de Cabildo. Sin embargo, se habla que esto es porque en Ipama no se dejaron “mangonear” por él y lo que quiere es hacerse sentir ante el alcalde por no haberle dado la representación de Cabildo ante la Comisión de Honor de Seguridad Pública. Algunos le toman sentido a esto porque como abogado que es y la responsabilidad que tiene, ya debería de haber denunciado formalmente. ¿O no?

Reconocimiento. Dos días después del ejercicio participativo, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente fijó su postura en torno a la votación del domingo pasado sobre el sí o no a la planta de fertilizantes en Topolobampo y que la mayoría se inclinó por la primera opción. La vocera de la empresa, Brenda Norzagaray, expuso que se congratulan de la forma civilizada, ordenada y pacífica con que se llevó a cabo el ejercicio. Norzagaray dijo que el ejemplo de participación abre un camino de esperanza, desarrollo y progreso con la millonaria inversión que se va a hacer.