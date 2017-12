Alimentación como derecho humano y realidad

Muchos de los derechos humanos en el mundo se traducen en simples normas jurídicas, programas, proclamas y discursos, debido a que no llegan a materializarse en la realidad, y dependen, entre otros, de las condiciones socioeconómicas de cada persona para ejercerlos, aun cuando en las constituciones y en los tratados internacionales no exijan requisito alguno para concretarlos. Uno de ellos es el Derecho a la Alimentación.Frente a este, todos los Estados nacionales tienen el deber jurídico de atenderlo, y por lo mismo, no es ninguna gracia que cumplan con él, ni tampoco motivo para ufanarse cuando se diseñan e instrumentan políticas públicas para combatir el hambre.De acuerdo con el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), existen en el planeta alrededor de 842 millones de personas que hoy padecen hambre.Expertos en la materia estiman a nivel mundial —con algunas variantes— que al año mueren alrededor de 14 millones 600 mil personas como consecuencia del hambre. De estas, aproximadamente 5 millones 900 mil son niños.En México, por ejemplo, durante el 2011 (último año gobierno de Felipe Calderón), murieron de hambre alrededor de 12 mil personas, según datos proporcionados por el gobierno federal. Pero al año 2016 existían 53.4 millones personas en situación de pobreza. De ellos, el año pasado había 24.6 millones con carencia alimentaria; habiendo aumentado 100 mil mexicanos en esa carencia, con respecto al 2012; año en que entra como presidente de México Enrique Peña Nieto.El actual gobierno de la República puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre en 400 municipios. Tiene entre sus objetivos, precisamente, cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda para mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores. Todos esos propósitos muy distantes en los hechos y, por consecuencia, de nuestra realidad mexicana.Dicha cruzada se creó como un Sistema Nacional, en el que convergen 19 dependencias y entidades del sector público de la federación, los gobiernos estatales y los municipales, así como los sectores social y privado, incluidos diversos organismos e instituciones internacionales para tratar de cumplir con sus objetivos.Sin embargo, adolece técnicamente de un diagnóstico y de un diseño adecuado, además de que no tiene indicadores precisos para medir sus resultados e impactos, ni se le ha fijado un presupuesto específico en una sola línea presupuestaria, sino disperso en varios programas y dependencias. Quizá por ello en el primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no se proporcionan datos claros y exactos que permitan evaluarlo en términos técnicos, objetivos y globales, a partir de dichos indicadores, vinculados directa y exclusivamente con el Derecho a la Alimentación.Por eso hoy, uno de cada cinco mexicanos tiene problemas para acceder a los alimentos. Derecho humano esencial para subsistir como tal. Cada año, literalmente, mueren decenas de miles de compatriotas por hambre o por problemas asociados con la desnutrición. No obstante, en cada proceso electoral, desde hace 88 años en México, se confeccionan discursos de que se van a resolver este y otros problemas. Y ya ven cómo está la realidad. Por eso hay que propiciar el cambio necesario a paso redoblado de sufragios.