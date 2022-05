“Alito” Moreno, ¿con un pie en la cárcel?

audima

En teoría, y de acuerdo con versiones de morenistas, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, se encuentra “con un pie en la cárcel”, debido a que está en la mira de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, una auténtica guerrillera de la Cuarta Transformación que lo tiene bajo investigación acusado de enriquecimiento inexplicable.

Y sí, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no frena a Layda, seguirá el proceso contra el exgobernador que antes de dejar la gubernatura ya había generado un escándalo a nivel nacional con la difusión de los detalles de la megamansión que construyó con un valor superior a los 40 millones de pesos.

Pero ahora le encuentran más, al menos 16 propiedades inmobiliarias, según el fiscal de Campeche, Renato Sales; también una superficie de terreno de 30 hectáreas en las playas de Champotón, las más exclusivas del estado, las cuales supuestamente compró a 9 y 39 centavos el metro cuadrado y después las vendió a más de 3 mil, aunque también una considerable superficie se la donó a su mamá.

“Todo lo compraba en ganga o se lo regalaban”, dice la gobernadora porque aparentemente también tiene otra mansión de 11 hectáreas con pistas de atletismo, albercas, propiedades en Campeche Hills y un departamento en Polanco, en la Ciudad de México, valuado en más de 40 millones de pesos.

“Es justicia, no es venganza; no somos cómplices de nadie, son unos ladrones y el pueblo se desespera porque no los actuamos rápido, pero los expedientes se tienen que armar muy bien”, aclara Layda. A “Alito” también tiene una investigación abierta por la fiscalía anticorrupción de la FGR.

Ante estas acusaciones, Moreno Cárdenas denuncia que es parte de una persecución política contra quienes opinan diferente, contra los que votaron contra la reforma eléctrica. Dice que no le han notificado y antier, en la conferencia de prensa de Vamos por México, recibió el apoyo de los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano.

Acusa que hay un gobierno similar al de Mussolini, Hitler, Stalin o Putin y que el PRI y la alianza los vencerán. Pero mientras son peras o manzanas, las investigaciones avanzan y a como se ve, a Layda no le van a temblar las manos para encarcelarlo.

Popurrí. Con la petición de declaración de zona de desastre para 12 municipios de Sinaloa, entre ellos Choix, Sinaloa y El Fuerte, en el norte, que están pidiendo Protección Civil y el mismo gobernador Rubén Rocha, se está lanzando un SOS al gobierno federal para que apoye con recursos para paliar un poco los efectos de la sequía que empieza a matar al ganado y provoca escasez de agua hasta para consumo de la gente.

El gobierno le apuesta a la siembra artificial de nubes, para inducir lluvias tempranas y también al pronto inicio de la temporada de huracanes que se declarará el 17 de mayo, aunque aquí llegan un poco más tarde.

MAQUÍO. Mientras su hermana Tatiana Clouthier en considerada una de las presidenciables, Manuel de Jesús Clouthier Jr. se ha convertido en uno de los críticos más acérrimos del AMLO, incluso con palabras altisonantes.