Alito, dispuesto a sacrificar buenos cuadros en la grave crisis que sufre el PRI

La víscera de Alito. Ya lo había adelantado. Y lo acaba de reafirmar. Los exgobernadores priistas que aceptaron cargos de embajadores y cónsul serán expulsados del PRI. Así lo sentenció Alejandro Moreno, líder del PRI. No es para nada algo nuevo. Junto con Moreno, algunos priistas de la elite del Cen también no aceptan el hecho de que tres de sus cuadros importantes acepten trabajar en el Servicio Exterior Mexicano. Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, se va de cónsul a Barcelona; el exgobernador de Campeche Carlos Aysa, como embajador a República Dominicana y la cereza del pastel le correspondió al exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel que ocupará el puesto de embajador de México en España. Tal vez la segunda embajada más importante para el país, solo superada por la de Estados Unidos. A Quirino lo que le resta es superar el trámite. Y lamenta que el PRI decida retirarlo. Sin embargo, el cargo para el próximo embajador de México en España es todo un reto. Le corresponderá buscar incidir en el mejoramiento de la política entre ambos países. Y el fortalecimiento de las relaciones comerciales y turísticas entre España y México. Seguramente la decisión de Alito ya provocó que a Quirino se le quitara el sueño. Dejara de comer. Y seguramente volará de México a Madrid llorando… jajaja. Por lo que se refiere a la postura de la diputada plurinominal priista Paloma Sánchez, a quien Quirino apoyó con empleo en la Ciudad de México luego de que salió de la Administración de Peña Nieto, ni hablar. Tiene tintes de ingratitud.

Reconocimiento oficial. Finalmente, el Gobierno lo entendió. No es necesario ocultar cifras en torno a la pandemia. Es un insulto para los ciudadanos este engaño. El secretario de Salud, Melesio Cuen, reconoció ayer que hay un “subregistro” de casos de covid en Sinaloa. Esto por la existencia de muchos laboratorios particulares que no reportan los casos positivos de covid. Cuen estimó que, por cada caso oficialmente reconocido, se debe de multiplicar por 5. Qué quiere decir esto, que ayer se reportaron oficialmente mil 356 casos, pero en realidad pudieran ser seis mil 780 casos. Y así no quiere el Gobierno y quienes apoyan las fiestas masivas que exista preocupación.

Urge MC plan para escuelas. Ahora que se obligó a los estudiantes a acudir a clases presenciales, el líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, urgió al gobernador Rubén Rocha Moya a delinear un plan de restauración de planteles escolares en el estado. Hay escuelas en las que se robaron hasta el piso. Si el Gobierno ha sido bueno para exigir el retorno a clases presenciales, lo menos que debe de hacer es tener las escuelas en buen estado y que se establezcan los protocolos de salud que garanticen el evitar contagios entre los niños. En la conferencia Naranja de cada semana, Torres mencionó además que en lo general la actual Administración estatal no tiene un plan, una política de planeación. Parece un “Gobierno sin rumbo”.

Si ya lo conocen, de qué se asombran. Los gastos del alcalde Luis Guillermo Benítez han vuelto a ser escándalo. Que no es nada nuevo, porque todos saben que al Químico le gusta viajar. Y claro está la fiesta. Ahora le sacaron el gastazo que metió a la comuna por su viaje promocional a León, Guanajuato. Lo cierto es que la pandemia es lo único que ha logrado frenar el frenesí por los viajes del Químico. Y también no se sabe mucho de esos gastos porque falta alguien como Elsa Bojórquez en la oficina del síndico procurador.