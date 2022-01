“Alito”, reacción visceral contra priistas que se integran a laborar al SEM

audima

Le ganan las vísceras a “Alito”. Las designaciones de embajadores y cónsules llegaron. Fueron 15 en total en el primer paquete anunciado por el presidente López Obrador. En ellas, dos que causaron una reacción airada y hasta visceral del presidente del PRI, Alejandro Moreno. La de la exsenadora de Sonora Claudia Pavlovich, que irá al Consulado de México en Barcelona, y la del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa, que va a la Embajada de México en República Dominicana. Esta última, la designación de Aysa le debe haber dolido, y mucho, a Alejandro Moreno, pues es gente muy ligada a él. Porque “Alito” fue quien impulsó para la gubernatura a Aysa. Y porque además, para coronar esa excelente relación nombró a uno de los hijos del exgobernador como diputado federal plurinominal. “Alito” se equivoca al amenazar con aplicar sanciones y hasta la expulsión a quienes acepten cargos en el gobierno morenista. Se equivoca porque pierde de vista las condiciones actuales en las que se encuentra el PRI. Hoy son otros tiempos. Se equivoca porque cada persona en lo particular, son libres de aceptar o negar propuestas de trabajo sin anteponer las marañas de una militancia mal orientada. Se equivoca “Alito” porque al satanizar a quienes están aceptando cargos en el actual gobierno, no valora el gran número de aquellos que ya están laborando en las diferentes áreas de la actual administración federal. Se equivoca porque desde cualquier trinchera, sea la más importante o la más modesta, se representa al país, sin perder la esencia de cada uno de ellos. Un berrinche del dirigente nacional del PRI que le pudiera salir más caro de lo que él piensa.

Que lo entienda “El Químico”. Ahora fue el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza. Al encabezar en ausencia del gobernador la “semanera”, Inzunza abordó el tema de los eventos masivos. Como es el Carnaval de Mazatlán. Dijo que en medio de una pandemia como la actual, la Ley de Salud es bastante clara. Son las autoridades sanitarias estatales las que tienen la facultad de instrumentar medidas de seguridad para prevenir, controlar y evitar riesgos para la población. ¿Así o más claro? Y hasta mencionó el artículo de la Ley General de Salud, el 403, donde se habla del tema. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, respondió que respeta las declaraciones de Inzunza. Pero adelantó que tal vez en dos semanas se estaría viendo si es o no factible celebrar el carnaval. Hay gente que no entiende razones, señales e indicaciones. Y eso lo tienen que tener claro el gobernador Rubén Rocha Moya, Inzunza e incluso el secretario de Salud, Melesio Cuen, que ya han tenido en los últimos dos meses y medio encontronazos con el alcalde de Mazatlán.

El ejemplo está ahí. El tianguis que cada domingo se instala en la populosa colonia Benito Juárez de Mazatlán podría considerarse el ejemplo de un evento masivo. Las autoridades instalaron filtros sanitarios. Pero los miles de personas que acudieron el pasado domingo simple y llanamente no los respetaron. La sana distancia brilló por su ausencia. El uso del cubrebocas no lo respetaron muchos. Ese es un escenario que debería de servir para medir lo que pudiera suceder si se realiza el carnaval. Hay autoridades que han repetido una y otra vez que la nueva cepa del Covid-19, Ómicron, es muy contagiosa pero no es letal. Y se equivocan. El Covid es Covid y punto. Puede ser tan letal como siempre lo ha sido. Nadie se debe de confiar y relajarse.