“Alito” y Ortega buscan “revivir” al PRI nacional

Revivir al muerto. Los aspirantes a la dirigencia nacional del PRI estuvieron en Culiacán. En el encuentro con “la juventud militante”, la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega y el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas para el rescate del PRI. Un rescate que se ve difícil. Un rescate que algunos ejemplifican como el intento por “revivir a un muerto”. Ortega desde hace tiempo se erigió como la oposición dentro del PRI. Fue de las pocas voces que se levantaron contra el grupo Atlacomulco que impuso a Enrique Peña Nieto y mantuvo en un puño al priismo nacional. Y aquí están las consecuencias. Pero sabe Ivonne Ortega que los “dados están cargados”. Por eso habla de la lucha entre la cúpula contra la militancia. La primera que propone a Alejandro “Alito” Moreno. La segunda, a ella. En la “cúpula” que menciona Ivonne Ortega coloca al “cártel de los gobernadores”. Que se han alineado para sacar adelante la propuesta de “Alito”. En ninguna de estas dos propuestas se ve, al menos por encima, la influencia del Grupo Atlacomulco. El tiempo lo dirá. De lo que sí hay acusaciones es que “Alito” es la “carta oculta de López Obrador”. Es decir, sería el “Caballo de Troya” para darle en la puntilla al PRI. Esto también habrá que verlo con el tiempo. Por lo pronto, ayer, “Alito” se mostró crítico de López Obrador y descalificó su administración. Lo cierto es que si el PRI continúa con sus mismas prácticas, no podrá levantarse de la lona. Y mucho menos recuperar los espacios perdidos.

Peor de lo que muchos creen. La renuncia de Verónica Guadalupe Bátiz, exoficial mayor en Mazatlán, dejó ver la “punta del iceberg” del estercolero interno que se vive en el Gobierno Municipal. Su expresión: “Me niego a la imposición, a la simulación y a cualquier práctica alejada de los principios y valores en los que confía un pueblo”, dan cuenta de lo que pasa verdaderamente en el gobierno de Luis Guillermo Benítez. Sencillamente no hay área que se salva de la sospecha. Y de acuerdo con lo que se va conociendo, esta administración de “El Químico” pudiera ser peor que la experiencia tenida en el “trienio de locura”, que arrancó con Jorge Rodríguez Pasos. Así de grave, con todas sus imperfecciones, que hoy en este trienio están tomando cada vez forma. De entrada, los amigos de “El Químico” han comenzado a alejarse. Algunos de ellos nos han confiado de que no entiende razones. No acepta errores. Y lo peor, afirman que ha cambiado radicalmente a lo más negativo. En su equipo hay problemas. Y no solamente de cuestiones administrativas o políticas. Ellos lo saben. Y muchos otros más dentro del Ayuntamiento, también. Mazatlán ha caído en manos de un grupo de improvisados. Pero eso no es lo peor. Que vienen por todo...Hasta los centavos. De lo que está sucediendo en el gobierno municipal de Mazatlán, ¿ya estará enterado López Obrador? Porque aquí se sigue al pie de la letra su decálogo...Pero al revés.

Nos vamos. A nuestros lectores de esta humilde columna, les compartimos que a partir de este día saldremos de vacaciones. No sabemos si merecidas, pero sí en verdad necesarias. Primero Dios, estaremos de regreso con ustedes para seguir compartiendo nuestros puntos de vista del quehacer político de la región, y que sin duda se pondrá más que interesante. Gracias.