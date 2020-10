Aliviane para constructores

Por la boca. Como control de daños o no, el secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, estará hoy en la ciudad en el acto de entrega de apoyo alimenticio a las escuelas de Tiempo Completo. El evento se llevará a cabo en la mañana en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en la colonia La Cuchilla. El apoyo alimenticio los dará el DIF, lo que indica que está recibiendo el respaldo en momentos en que tiene presiones por los maestros de Tiempo Completo porque no les pagan el salario complementario desde el mes de agosto. Los maestros ya se manifestaron y lo volverán a hacer el próximo lunes con mayor impacto.



Aliviane. Los que andan con una sonrisa de oreja a oreja son los constructores locales tras la reunión que sostuvieron con el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave. Y es que les dio a conocer que sus empresas serán contratadas para realizar los trabajos que se hagan en las escuelas en un programa de mejora previo al regreso a clases presenciales. La inversión es millonaria, ya que es en todo el estado. A los constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción les vino como “anillo al dedo” el programa porque de una forma u otra la pandemia los tocó. Se van a alivianar. Por eso, los empresarios dirigidos por Fernando Valenzuela se quedaron de una por la decisión de Ruelas Echave de tomarlos en cuenta para las obras en las escuelas.



Toma y daca. Con nada que perder, el exdiputado local Miguel Ángel Camacho trae una campaña en contra de los líderes del PAN en Sinaloa y Ahome, Juan Carlos Estrada y Ariel Aguilar. Dicen que internamente los vapulea y entre la militancia siembra la idea de que “sus líderes”, en lugar de propiciar la unidad provocan la división. Es más, Camacho señala a Aguilar de estar más inclinado a lograr la candidatura a la alcaldía que en promover la concordia entre los panistas. Sin embargo, los seguidores de este lo atajan, traen una estrategia de control de daños. Para estos es muy fácil contrarrestar los ataques de Camacho al señalarlo de una conducta de chantaje y presión porque de nuevo quiere ser candidato a la alcaldía, lo que ya fue en dos ocasiones. Incluso, lo llaman traidor porque ya salió a relucir que anda en pláticas con los dirigentes del Movimiento Ciudadano para la postulación. Más por esto último que por sus eternas aspiraciones, Camacho está perdiendo el pleito interno en el PAN.



Distancia. Juntos pero no revueltos, es por lo que decidieron los regidores priistas de Ahome en el caso de Pável Castro Félix que aprobaron que siguiera como titular del Órgano Interno de Control, al igual que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y otros regidores. Sin embargo, los regidores priistas pusieron distancia de Chapman y los otros regidores en la defensa de la queja que interpuso la síndica procuradora Angelina Valenzuela por obstruir su cargo. No lo acompañaron en la audiencia que Chapman tuvo con los magistrados del TEES. El coordinador de esta fracción, Raúl Cota Murillo, estableció que la defensa la van a realizar por su lado. Y es que en realidad la motivación de aprobación de Castro Félix de Chapman y los suyos, y la de los regidores priistas, es distinta.



La letra. Hasta corrido le compusieron al senador Mario Zamora Gastélum con motivo de su cumpleaños. Dicen que la tonadita y la letra que le arreglaron Román Padilla y los Reyes de Sinaloa le quedan a la perfección en la ruta por la gubernatura, a lo que aspira Zamora Gastélum. Esto lo ha confesado en momentos incluso en el que los líderes de su partido han pedido prudencia para evitar que el ambiente se sobrecaliente.