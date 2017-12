Alpízar por candidatura de “industria unida” en Concamín, 44 cámaras y sucesión en 2018 marca tiempos

* Lista nueva Ley de Mejora Regulatoria, ayer con diputados y por promulgarla en mayo; apelará Pérez Góngora y queja en Judicatura; cannabis y Cofepris se apega.

AL QUEDAR INTEGRADO el comité de elección, la semana pasada arrancó la sucesión en Concamín para relevar en marzo al tapatío Manuel Herrera Vega.

En ese órgano quedaron los ex presidentes Alfonso Pandal y Jesús Ceballos, José Manuel Urreta y Rafael Zaga como empresarios connotados y Manuel Reguera, jurídico del organismo.

Como le platicaba, hay tres aspirantes: Rodrigo Alpízar por Canacintra, Gustavo Arballo de CMIC y Francisco Cervantes de la Cámara Arenera del Edomex.

Será el 22 de este mes cuando queden registrados, y en enero se harían los contactos con las distintas cámaras para presentar el 25 de ese mes los planes de trabajo al consejo directivo.

No se descarta que en el ínter haya un candidato de unidad, si los consensos son muy definidos. De ser así el relevo sería el 15 de marzo.

Por ahora todos están más que comprometidos a lograr las simpatías de las 64 cámaras que integran esa confederación, y cada uno tiene distinto grado de avance en esa tarea.

Alpízar, que fue cuestionado por algunos ex presidentes dada una vieja historia de rivalidad entre Concamiín y Canacintra, inició su cabildeo desde la Reunión Anual de Industriales (RAI) en septiembre.

En ese contexto asegura que espera la simpatía de 44 de las cámaras, quienes –añade-, conocen su trayectoria de 24 años en la dirigencia de la IP y su gestión en Canacitra del 2013 al 2016.

Hace ver que Concamín y Canacintra que preside Enrique Guillén, han sido grandes aliados en temas como el Dragon Mart, e incluso en el TPP, aunque con diferencias.

Explica que su anticipación se ajusta a lo apretado que están ya los tiempos políticos, si se considera que las campañas presidenciales iniciarán el 30 de marzo.

Se apresta a elaborar una agenda de planeación estratégica con las inquietudes de cada cámara, los programas gubernamentales y legislativos y el gasto público (PET).

En la matriz incluye igual la agenda fiscal, laboral, normativa, regulatoria, ambiental y comercio exterior con lo relativo al TLCAN, TPP 11 y la diversificación de mercados.

Hay también que hacer cruce de información con otros organismos como el CNA de Bosco de la Vega en lo agroindustrial.

Con el CCE que preside Juan Pablo Castañón se buscaría entregar una propuesta común a los candidatos presidenciales para que las estudien y hagan suyas las inquietudes de los industriales. Así, ya para el RAI del 2018 se tendría un presidente electo con el que ya se trabajó.

Concamín va a cumplir 100 años en 2018, lo que igual deberá ser considerado por el nuevo presidente del organismo. En el caso de Alpízar buscará retomar el congreso de industriales que dio origen a esa confederación, para robustecer el análisis estratégico, en el contexto de una coyuntura complicada como la que atraviesa México.

Así que Alpízar va muy en serio en esta contienda y no descarta convertirse en el candidato “de la industria unida”.

* * *

RESULTA QUE EL Ejecutivo federal acaba de suscribir la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria que ha empujado la Cofemer de Mario Emilio Gutiérrez. Ya se remitió a Segob para presentarla a los diputados. Ayer por la tarde se esperaba que el conducto fuera el subsecretario Felipe Solís Acero. Hoy aparecería en la Gaceta Parlamentaria y durante el próximo periodo legislativo que arranca en febrero se buscará sacarla adelante para promulgarla en mayo.

* * *

LE ADELANTO QUE Juan Carlos Pérez Góngora sí apelará el fallo que emitió el Juez Décimo de Distrito, Carlos Hugo Luna Bairabar, en el que desechó su amparo relacionado con el proceso de elección de Concanaco para relevar a Enrique Solana. Como le adelanté el jueves por la tarde se dio la resolución en la que se manifiesta que el organismo no es autoridad. En ese contexto su recurso tendría que ser analizado por un Tribunal Colegiado. Se argumenta que hay un antecedente en el Juzgado Tercero de Distrito, en donde se estimó lo contrario con respecto a Concanaco. Pérez Góngora considera que al final de cuentas no quedó claro si Ricardo Navarro puede participar. Como quiera desde ayer se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura. Sucede es que el juez informó a la parte legal de Pérez Góngora que pospondría su resolución hasta enero, y por la tarde optó por sobreseer el juicio. Se asegura que hubo irregularidades en el procedimiento.

* * *

SERÁ ESTA SEMANA cuando quede listo el dictamen con los ajustes a la Ley de Salud para sustentar el uso de la mariguana para fines medicinales. El tema está en Cofepris de Julio Sánchez y Tépoz. Fuentes vinculadas explicaron que se atenderán los señalamientos vertidos en la consulta pública en Cofemer de Mario Emilio Gutiérrez. El problema es que la siembra quedó acotada a temas de investigación médica tal cual lo determinó el Congreso, y más allá de fuertes presiones para ensanchar los parámetros. Se explica que Cofepris está impedida de ir más allá. Los avales deben sujetarse a protocolos de investigación con metodologías específicas. Ahí se determina el tipo de semilla, lugar y cantidad de la siembra. Por lo que hace a lo industrial, la importación del aceite de cáñamo se mantiene abierta, aunque tampoco se puede dar un paso adicional para que haya cultivos masivos de cannabis aquí.