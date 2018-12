Altas carencias en planteles educativos

En Mazatlán, el rezago en materia de infraestructura educativa es importante. Existen planteles dentro del casco urbano, y muchos otros en la zona rural, que están en malas condiciones. Bien se sabe que a nivel nacional gran parte del recurso educativo se va en burocracia, y muy poco se aplica a mejorar la infraestructura educativa o en elevar la calidad de los docentes.

Lamentablemente, la educación ha sido uno de los segmentos más manoseados por intereses políticos, poniendo en primer lugar las luchas de grupos y líderes “charros”, dejando en segundo lugar a los alumnos, que deberían ser el elemento prioritario a beneficiar.

En Mazatlán y Sinaloa en general, el equipamiento educativo es deplorable. Se gastaron miles de millones de pesos en sistemas computacionales que no se usaron, o se dieron tabletas que acabaron en las casas de empeño y no fueron adecuadamente incorporadas a las labores de enseñanza.

En todos los niveles, falta lo más básico: techos y paredes en buenas condiciones, instalaciones eléctricas en buen estado, baños dignos, así como espacios para talleres, laboratorios o para el esparcimiento deportivo.

Ni hablar de adecuar los planteles a estudiantes o maestros con alguna discapacidad. Falta mucho, pero el orden tiene que empezar porque el presupuesto se enfoque en los alumnos, y no en la burocracia.