¿Alternancia de poder?

Este domingo se han elegido a los gobernantes de seis estados: Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. En los primeros cuatro, Morena resultó ganador, mientras que en los últimos dos, la alianza PRI-PAN-PRD ganó la contienda. Tal vez no fueron unas elecciones tan significativas, sin embargo, sus resultados denotan un cierto patrón de comportamiento electoral que probablemente observemos en las elecciones del 2023 y 2024.

Podemos observar que en los estados en los que Morena resultó ganador, este no había gobernado con anterioridad. Y es que, de 2018 a la fecha, ha existido una alternancia entre partidos a nivel ejecutivo en la mayoría de los estados y municipios. Esto nos demuestra un par de cosas. La primera, que el INE realiza un excelente trabajo que permite la transición de poder entre partidos. La segunda, que el PRI, PAN y PRD han dejado mucho que desear en su desempeño como gobernantes (al menos en los estados en los que ganó Morena). La tercera, que últimamente la tendencia de los ciudadanos es votar en contra del partido que los gobernó en el último término. Es decir, ahora la ciudadanía suele darles una oportunidad durante un sexenio o trienio, para después cambiar de partido al no estar satisfecha con sus resultados. De esta manera, la gente no vota por el PRI o el PAN porque no están contentos con su desempeño y por eso eligen a Morena. Digamos que eligen al partido nuevo. Así, más que votar por Morena, los votantes quieren evitar al partido que los gobierna.

En un principio, esto es positivo. Es decir, la alternancia del poder es buena en una democracia. Sin embargo, observemos con atención; ¿sucede realmente una alternancia del poder? En Hidalgo y Tamaulipas, del PRI y el PAN pasó a gobernar Morena. Sin embargo, los nuevos gobernadores, Julio Menchaca y Américo Villareal, formaban parte del PRI hasta que en 2017 cambiaron de partido político. Muchos políticos que formaban parte del PRI, al observar que este comenzaba a perder elecciones, decidieron pasar al nuevo partido popular. Pero son las mismas personas. El mismo grupo, solo con un cambio de nombre. Un cambio de forma, más no de fondo.

De esta manera, queda preguntarnos si Morena superará el rechazo contra los partidos imperantes cuando lleguen nuevamente las elecciones. Si consideramos que los políticos de Morena han sido militantes -a excepción de unos pocos- del PRI, PAN y PRD durante la mayor parte de su carrera y que dichos partidos han perdido las elecciones por su pobre gestión, es muy probable que Morena esté condenado a lo mismo. Las elecciones locales del 2021 en la Ciudad de México son un ejemplo de ello. En el 2018, la mayoría de las 16 alcaldías se encontraban gobernadas por Morena. Después de los comicios del año pasado, la mayoría pasó a manos de la alianza opositora. Esto fue visto como un voto castigo a los deficientes resultados del partido del presidente y la jefa de gobierno de la Ciudad.

En este contexto, será interesante observar los resultados en las elecciones de los próximos años. Una vez más los mexicanos han dado un voto de confianza a partidos que prometen ser diferentes; en este caso, Morena está teniendo su turno en el poder, su oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Sin embargo, lo único distinto entre el PRI y Morena es el nombre del partido. Esperemos no desaprovechen esta oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país, aunque, según las experiencias de los últimos años, me parece que lo harán.