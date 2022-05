audima

HISTORIA EN EL DEBATE

29 de mayo de 1972

En bancarrota las tortillerías. La Federación de Productores de Masa y Tortillas de Sinaloa respaldará el movimiento iniciado por los propietarios de molinos de nixtamal y tortillas para presionar a las autoridades que concedan el prometido aumento en el precio de sus productos y así salvar sus raquíticos negocios de la bancarrota. Estos negocios están demandando la autorización por la Secretaría de Industria y Comercio, de un aumento de 20 centavos en el kilogramo de masa.

Altman confiesa ser Klaus Barbie. La Paz. El ciudadano alemán Klaus Altman, nacionalizado boliviano, confirmó en forma definitiva que él es en efecto, Klaus Barbie, pero rechazó al mismo tiempo la acusación de que hubiera sido un criminal de guerra durante la segunda conflagración mundial. “No hice más que cumplir mi deber como miembro del Ejército Alemán”, dijo a unos periodistas. Continuó expresando que tiene la conciencia tranquila y reiteró que son falsas las indicaciones que se le hacen en el sentido de que es el “carnicero de Lyon”.

Ahí, en Francia, fue comandante de un contingente de 120 hombres de las tropas escogidas de la SS, ostentando el cargo de jefe de la Gestapo. Confía en que nada le sucederá en Bolivia a raíz de su confesión, la que durante 26 años conservó en íntimo secreto. Indicó que espera con tranquilidad el fallo que dictará la corte suprema de justicia boliviana en torno al pedido de su extradición a Francia, donde un tribunal militar lo condenó a la pena capital, en rebeldía.

Fiesta para Silvia Lemus de Enríquez. Verdaderas preciosidades, todas a cual más de útiles, recibió la estimable señora Silvia Lemus de Enríquez durante la fiesta bebé que se celebró en su honor, ya que próximamente recibirá la visita del ave de las dulces sorpresas. La señora Tana Díaz de Niño Ramos fue la encargada de invitar al grupo de damas que hicieron votos por el bebé que está por venir al mundo. La señora de Enríquez agradeció los obsequios y las felicitaciones recibidas.

29 de mayo de 1997

Antidoping a 850 policías. El examen antidrogas fue aplicado a los elementos que integran la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Juan Alberto Llanes Félix informó que las pruebas costaron 85 mil pesos y solo serán para determinar si los agentes urbanos, destacamentados en las sindicaturas o los comisionados, consumen cocaína o mariguana. No habrá contemplaciones para quien resulte positivo: será cesado, sentenció el titular de la dependencia, quien dijo que el grado de adicción no será excluyente para una decisión final. “Se es policía o se es adicto, no las dos cosas”, explicó Llanes.

Derriban avioneta del Ejército. México, D.F. Los constantes enfrentamientos entre fuerzas del Ejército Mexicano y presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario habrían provocado el derribamiento de una avioneta militar y un saldo de decenas de lesionados en la zona de Costa Grande, Guerrero. El comandante de la 27 Zona Militar, Alfredo Oropeza, resultó herido de bala durante los violentos sucesos. Tras los incidentes con el grupo rebelde, 50 nuevos vehículos militares y 600 elementos fueron destacados a la zona del conflicto.

Histórico acuerdo OTAN-Yeltsin. París. El presidente ruso Boris Yeltsin firmó un histórico acuerdo de seguridad con los 16 líderes de la OTAN y formuló un notable compromiso de no volver a apuntar las armas rusas contra sus países. “Todo lo que está apuntando a los países presentes aquí, a todas esas armas se les quitarán sus ojivas”, prometió el presidente ruso en declaraciones improvisadas y traducidas al inglés a los demás líderes de la Alianza Atlántica, en la ceremonia de la firma del acuerdo.