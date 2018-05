Alto a la impunidad

Ya es tiempo de que nuestra clase política empiece a realmente dar resultados. No podemos seguir igual, con los funcionarios administrando el caos en que se han sumido nuestras comunidades a causa de la violencia.

Es por eso que los asesinatos que se han venido registrando en los últimos días deben castigarse. Los niveles de impunidad en nuestro país son de los más elevados del mundo. Quien mata tiene 90 por ciento de probabilidades de no ser castigado.

Esto es como dar luz verde a los criminales para que sigan lastimando a la sociedad. Ayer por ejemplo se cumplió un año del brutal asesinato del abogado Miguel Ángel Sánchez Morán, el cual hasta la fecha permanece sin un solo responsable tras las rejas. Se trata este de un personaje muy conocido, admirado y querido por la sociedad mazatleca.

Apenas el pasado 10 de mayo pasado miles de madres, hijos y demás familiares y amigos de personas desaparecidas salieron a las calles en todo el país, exigiendo justicia y buscar a sus seres queridos.

Este fenómeno, el de las desapariciones, es uno de los más graves y que más daño han causado a la sociedad mexicana. Lo más preocupante es que no parece haber una estrategia o política pública enfocada a ponerle un alto, ni siquiera en apoyar realmente a las víctimas.

En el caso de Mazatlán hemos visto como los últimos días se han dado más operativos de vigilancia para tratar de inhibir la violencia, sin embargo tiene que haber trabajo de fondo y a largo plazo para empezar a ver los resultados.

Parte de esto es no pensar en que se puede dar borrón y cuenta nueva sobre los crímenes que permanecen impunes. Si las leyes no se aplican, no se respetan. Mientras no haya justicia, no habrá tranquilidad para nadie en este país, en esta ciudad.