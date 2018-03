Altuve, Correa y el caso del presidente Donald Trump

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).-“Cada quien con el dolor… que le reparte la vida… A mí me tocó tu amor… como a otros una herida”… Anónimo.--o-o-o-o-Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- La pregunta de la semana…: En la temporada de 2015, hubo tres bigleaguers que sacaron más de 30 jonrones y a la vez batearon para más de 300 de promedio. Uno es dominicano. ¿Recuerdas sus nombres? La respuesta…: Nelson Cruz (Marineros) 40 jonrones y 302 de promedio; Bryce Harper (Nationals) 42-330; y Paúl Goldschmidt (Diamondbacks) 33-321.La noticia política.- La visita de los Astros a la Casa Blanca, obedeciendo a la ya tradicional costumbre de que el presidente de Estados Unidos invite al equipo ganador de la Serie Mundial para felicitarlo, se convirtió, por primera vez en la historia en noticia política, no deportiva. Y los protagonistas del tema, el presidente Donald Trump, José Altuve y Carlos Correa.En West Palm Beach ayer, al menos antes del juego de la 1:05 con los Cardenales, el venezolano y el puertorriqueño dieron sus explicaciones sobre el caso.Altuve fue señalado de no darle la mano a Trump en la despedida, cuando el presidente saludó así a todos los peloteros. y de mantener una actitud aparentemente hostil frente al primer mandatario. Eso no es cierto” ha recalcado Altuve, “considero un honor muy grande que nos hayan llevado a La Casa Blanca”. Pero afirmaron algunos reporteros que Trump tiene información de que Altuve es consentido del gobierno de Venezuela, recientemente condecorado y que durante años ha sido figura de CITGO, empresa del gobierno venezolano. En cuanto a Correa, explicó que no fue a la Casa Blanca, “porque me pareció que el día libre era mandado a hacer para ocuparme de enviar auxilios a los damnificados de Puerto Rico que siguen sin casa y comida”.-o-o-o“Yo soy como un bebé… Un bebedor”… Trapichito.--o-o-o-o-¡Adiós Tebow.- A los Mets no les quedó otra decisión, sino la de mandar al estelar jugador de futbol americano Tim Tebow a su casa, porque bateaba en la Liga de los Cítricos apenas para 056. Tebow es un caso más del fracaso de hombres destacados en otros deportes que piensan poder con el beisbol. Todos han fracasado a excepción de Jim Thorpe, atleta de pista y campo. Sin embargo, su permanencia en las Mayores fue muy corta y la mayor parte del tiempo estuvo en el banco. En seis temporadas, apareció en 289 juegos, promedio de 48 por año. Bañuelos regresará.- En el Dodger Stadium esperan que el zurdo mexicano Manny Bañuelos regrese al equipo grande antes del Juego de Estrellas. “Lo bajamos a triple A, porque tiene que trabajar en algunos lanzamientos, pero él es un buen pitcher de Grandes Ligas”, dijo ayer el mánager Dave Roberts.-o-o-o-o-“Las buenas muchachas van al Cielo… Y las malas a donde les da la gana”… Joseph McKadew.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.