Altuve y los Astros, hacia la Serie Mundial 2018

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Las apariencias engañan, por eso, porque son simplemente apariencias”… Armandina Cisneros de Uslar.-



-O-O-O—



Más allá de los homenajes (falta solo la visita a la Casa Blanca), los Astros tienen la mirada puesta, no en los entrenamientos de Kissimmee, sino en octubre del 2018. Es lógico que intenten ser el primer equipo en ganar Series Mundiales en años consecutivos desde los Yankees 1999-2000.



El récord de más series ganadas en fila es de aquellos Yankees de cuando eran los magnates más magnates de las Grandes Ligas. Cinco en fila, desde 1949 hasta 1953. Y antes, también cuatro veces, entre 1936 y 1939.



Eran épocas sin draft ni arbitraje ni agentes libres ni lluvia de millones de dólares.

Los Astros 2018 tienen una ventaja, valiosos peloteros bajo contratos. José Altuve está firmado hasta 2019, George Springer hasta 2021, Carlos Correa 2022, Justin Verlánder 2019, Dallas Keuchel 2019, Mervin González 2018, Lance McCuller 2022 y Yuli Gurriel 2023.

Verlánder y Altuve se han declarado en campaña para animar a todo el equipo a dedicar este invierno a la preparación física, lo que debe dar resultados muy especiales en la campaña 2018.

Salvo arreglos ocasionales con las oficinas, los bigleaguers quedan libres de toda responsabilidad al terminar las actividades del equipo y hasta la segunda quincena de febrero, cuando, primero lanzadores, catchers y lesionados, y una semana después el resto del roster, tienen que reportarse a los campos de entrenamiento.

El mánager A. J. Hinch, expresó…:



“Los planes son lograr la preparación necesaria para llegar a la temporada en las mejores condiciones. Es todo lo que podemos hacer hasta esas alturas, antes de la voz de play ball”.

Los campeonatos los ganan los buenos equipos con menos lesionados o los que tienen con quiénes sustituirlos. La otra parte de la historia, como en todo juego, corresponde a la buena suerte. De todas maneras, algún equipo habrá de ganar la Serie Mundial 2018. ¿Por qué no los Astros?



RETAZOS.- ** Elegante y con emociones, la respuesta del presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Cañizales, a la carta que le envié el lunes a través de esta columna. Le reitero, presidente, estoy a sus gratas órdenes… ** Albert Pujols, dominicano y capitaleño, celebrará sus 38 el miércoles 17 de este enero, y comenzará la temporada con dos mil 968 incogibles y 614 jonrones. Suponiendo que juege hasta los 40, y según sus promedios, podría irse con 731 cuadrangulares. Entonces, si jugara hasta los 41 o 42 años de edad, podría montarse sobre el líder de todos los tiempos, Barry Bonds, 762. En hits ya está sobre Bonds, Willie Mays, Sam Crawford y Frank Robinson…



Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.