Álvaro Ruelas Echave le puso "sabor al caldo"

Sabor al caldo. Ya se sabía de su interés, pero el hecho de que el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, hiciera público su intención de ir por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome puso nerviosos a unos y gustosos a otros. Por una razón u otra, la manifestación de Ruelas Echave le puso “sabor al caldo” en el contexto de la publicación de la convocatoria que se prevé para el día de hoy. ¿Recibió luz verde o no para mostrar abiertamente su aspiración? Eso no se sabe con exactitud, pero la percepción que se levantó entre los ahomenses es que sí. Y si no, dicen que está en su derecho porque los tiempos ya se dieron. Lo cierto es que sus seguidores se reanimaron porque ahora sí su “gallo” le entró de a buenas.



La estrategia. Y es que desde hace tiempo el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, Bernardino Antelo Esper, mostró su interés por la candidatura priista a la alcaldía. Y del dicho se fue a los hechos: emprendió una campaña de promoción con el cuidado de que no lo acusaran de actos anticipados de campaña. A la par de la instalación de espectaculares, Antelo Esper tuvo una estrategia de medios para una exposición pública en eventos, como el Pavotón, y otros con el fin de tener un mejor posicionamiento entre los ahomenses. Incluso, recién algunos líderes de los sectores hicieron manifestaciones públicas en su favor, lo que muchos entendieron que es parte de la estrategia. Así, con la manifestación de Ruelas Echave se acrecentó la idea colectiva que en uno o en otro quedará la candidatura. No tarda en saberse.



Impacto. ¿A qué traidores en el PRI se refiere la exdiputada local Fernanda Rivera que contribuyeron a su derrota y la de los otros en la elección pasada? Es la incógnita que quedó entre algunos priistas tras dar a conocer su interés por la candidatura, ya no para la diputación local, sino por la alcaldía de Ahome. Su postura la hizo pública tras que el exalcalde Álvaro Ruelas Echave se lanzó al ruedo. Algunos vieron innecesario ese señalamiento, pero otros la avalaron y más cuando aseguró que ahora quieren representarlos. Lo que sí ven mal es que no dio nombres. Ni los dará.



Gasolina al fuego. En lugar de calmar los ánimos, la presidenta del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz, le echó más leña a la hoguera: se autodestapó para la candidatura a la alcaldía de Ahome. La reacción de los priistas fue distinta a la de los demás por una razón: ella es la presidenta del tricolor, que se supone debe de jugar un papel imparcial en el proceso. Pero como ya se abrió, muchos consideran que su liderazgo lo usó para apalancar sus aspiraciones en lo que lleva al frente del partido. En lo que sí no hay duda es que su confesión debería acompañarla de su separación de la presidenta del PRI. ¿O no?



Punta de lanza. Cierto o no, se habla que la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, fue quien influyó en el youtuber Paúl Velázquez para que se registrara por la candidatura por mayoría y pluri para la diputación federal en Morena con tal de jugarle las contras al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. En realidad, muchos lo ven como una estrategia para que llegado el momento Velázquez impugne formalmente la candidatura de Chapman con la sentencia de violencia política en razón de género contra Valenzuela. Y se da por hecho que a Chapman le va a dar para atrás la Comisión de Elecciones de Morena como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia decretó ayer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos partidistas al alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez, por la denuncia que hizo la síndica del puerto, Elsa Bojórquez, quien mostró la sentencia de violencia política en razón de género.