Alza de precios tiene a familias temblando

Los aumentos en los alimentos de la canasta básica no dan tregua a las familias;de un día para otro las amas de casa encuentran alzas que van de 1 a 5 pesos, y no hay autoridad que ponga freno. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, casi obligó a la Unión de Tortilleros a que bajaran el precio. No todos han cumplido. Y además, las tortillas de harina que venden empaquetadas en centros comerciales, en súpers y abarrotes, nadie controla su precio. Lo mismo pasa con el precio del kilo de huevo, con las papas, con el tomate y demás frutas y verduras. Mientras, los sueldos se mantienen iguales, sin subir, y cada vez menos alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

El monzón del Pacífico ha dejado lluvias en Sinaloa para beneficio de todos los habitantes. Sin embargo, ha dejado al descubierto el desinterés de los mazatlecos por cuidar al medio ambiente y la incapacidad del departamento de Servicios Públicos Municipales por levantar la totalidad de la basura que hay en la ciudad. En estos días, las autoridades han informado que levantaron toneladas y más toneladas de desechos que quedaron atorados en las rejillas. Quizás la responsabilidad sea compartida, y por ello los mazatlecos deberían de tener más empatía con el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, pues detrás de los adultos viene una generación de hijos y nietos que merecen un entorno digno donde vivir.

Hablando de contaminación al medio ambiente, el personal que tiene el cuidado de la biobarda que está bajo el puente Juárez informó que ya levantaron más de tres toneladas de basura que arrastró el caudal del arroyo Jabalines y falta por recoger. En un recorrido que se realizó por el lugar, se constató que hay basura diversa, hasta restos de muebles y de electrodomésticos. En basura que ya no llegó al mar, sin embargo, es necesario que haya más conciencia entre la gente para que deje de arrojar sus desechos a la vía pública y que la autoridad sea más eficiente en la recolección.

Hacen ajustes en el Ayuntamiento de Mazatlán, esta vez sale Jazmín Miñón Félix, que fue la directora de Relaciones Públicas. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres asignó a Karime Cabrera en su lugar. El cambio sorprendió a muchos, pues la exfuncionaria se creía indispensable, además no era secreto que trataba mal a sus colaboradores, e incluso le hizo varios desplantes a los medios de comunicación. También se gastaba mucho dinero en los eventos, hasta más de 226 mil pesos solo en un mes.

El regidor Reynaldo González se le fue con todo al Químico, dijo que Benítez Torres está molesto por las denuncias que los regidores del PAS hicieron ante la ASE, el Órgano Interno de Control y hasta en la Fiscalía General del Estado. Sin duda los regidores pasistas son la piedra en el zapato del alcalde, pues son los que lo critican, además se une el edil panista Martín Pérez Torres.