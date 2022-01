audima

Hace algún tiempo salió un personaje de caricatura llamada Elvira Duff, una tierna niña obsesionada con los animales. Tanto era su amor por las mascotas, que las terminaba molestando, asfixiando o lastimando. Su mera presencia provocaba que salieran huyendo.

Esta versión caricaturesca representa lo que muchas personas viven cada día sin saberlo. Amamos demasiado a una persona que no nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo.

Puede pasar con la pareja o con los hijos. No podemos poner límites y alimentamos una personalidad que genera problemas. Sabemos que el exceso es malo, pero desconocemos medidas, así que lo entregamos todo.

Amar demasiado a la pareja puede ocasionar que se sienta abrumada y sofocada. Se llegan a confundir los sentimientos, e incluso llegan al extremo de acostumbrarla a que, no importa lo que haga, el amor será incondicional. Generalmente son personalidades codependientes que se encuentran con personas que sufren algún trastorno, entonces no importa qué tanto daño reciba porque el amor “todo lo cura”.

También vienen los excesos con los hijos. Quizá en algún momento empezamos a compensar con cosas materiales cuando no podemos pasar tiempo con ellos; puede ser que en momentos de agotamiento les empezamos a cumplir los caprichos; suponemos que porque ya “están grandes” son independientes y les damos libertades que todavía no les corresponden. Creemos que así les demostramos amor y les damos todo; pensamos que los ayudamos cuando hacemos algo por ellos o dejamos pasar sus obligaciones con tal de “estar bien” y evitar confrontaciones. Les quitamos la capacidad de tolerar o de ser independientes. Los hijos ya no se esfuerzan porque no importa lo que hagan, nuestro amor es incondicional. Hay un proverbio ruso que dice que tal es la naturaleza del ser humano, que por el primer regalo se postra ante ti; por el segundo te besa la mano; por el tercero se muestra afectuoso; por el cuarto mueve la cabeza en señal de aceptación; por el quinto está demasiado acostumbrado; por el sexto te insulta y por el séptimo te demanda porque no le has dado lo que se merece.

Dar todo sin límites nos genera ese efecto, el ser que es amado demasiado se acostumbra a que así sea siempre y deja de valorar. También surge un efecto en la persona que ama demasiado pues se vuelve un ser codependiente, el muro gira alrededor del otro y no hay más. Si en algún momento sentimos que hemos llegado a ese extremo, siempre tendremos la oportunidad de cambiar. Hay que tener en cuenta que quitar una conducta de amar demasiado no significa que dejaremos de querer a la otra persona. Poner límites es todo lo contrario, pues nos demuestra amor propio a la vez que cada individuo se hace responsable de la parte que le toca, de sus actos y de sus consecuencias. Hay que aprender a amar con medida, a dar lo justo sin caer en los excesos, aprendamos del ejemplo de Elvira.