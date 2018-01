“Amarre” de listas de aspirantes priistas retrasa

Nada todavía. El tema de la equidad de género. El tema de los jóvenes. Son los dos puntos en los que están abocados. Y los que han detenido en cierta forma que las listas de quienes aspiran a una candidatura queden completas y finalmente “amarradas”. La mitad de las candidaturas deberán de ser ocupadas por mujeres. Y una de cada tres candidaturas tendrá que ser destinada para jóvenes no mayores de 35 años. Ante esa circunstancia, las posibilidades para mujeres se han acrecentado. Sean de cualquier partido que sean, tendrán que observar estas reglas. Así, por ejemplo, el PRI tiene en la diputada local y dirigente del PRI en Mazatlán, Elsy López, una potencial candidata que cubre dos aspectos importantes. Es mujer y es menor de 35 años. Es lógico que por su falta de fogueo político no le alcanzará para una candidatura al Senado. Pero para diputada federal, puede que sí. Lo cierto es que la búsqueda de jóvenes menores de 35 años y la colocación de mujeres en la lista de aspirantes que cubran el perfil deseado, tornó lento el proceso.

Las alianzas necesarias. El gobernador lo sabe. Y las cabezas de grupos priistas en Sinaloa, también. La elección no será nada fácil. Su resultado corre paralelo a la capacidad que tengan los que deciden en llegar a la campaña unidos. En el Frente integrado por el PAN, PRD, MC y PAS, el fantasma de la división está presente. Ya se dio una protesta pública de panistas contra Melesio Cuen, virtual candidato a senador por ese frente. Y para sofocar cualquier crecimiento de inconformidad, salió al paso Sebastián Zamudio, presidente del PAN en Sinaloa, para decir que quien protestó es simpatizante de Margarita Zavala. ¿Y? Como dijo Lucerito. ¿Es panista o no? Y en el PRD da vergüenza ajena la cara en la que aparecen los dirigentes Audomar Ahumada, Heriberto Arias e Isaías Leal en una conferencia de prensa que organizaron para salir en defensa de Melesio Cuen. Las críticas aparecieron intensas en redes sociales. En el PRI, las cosas todavía no llegan al punto de ebullición. Pero las inconformidades podrían aparecer apenas se conozcan los nombres de quienes serán los candidatos. En el norte aparecen algunos malovistas que abrigan la esperanza de ser tomados en cuenta. El argumento principal es que “el PRI necesitará de todos para ganar”. En el centro, integrantes del que fuera conocido como Grupo Culiacán, esperan los nombramientos. Nadie se mueve. Y la expectación crece. Y en el sur, principalmente en Mazatlán, un exalcalde priista quiere forzar las cosas para regresar...Ojalá y fuera lo que se llevó. Pero no es así. Hay focos que pudieran encenderse si no se opera con estrategia.

El reto en Mazatlán. El carnaval mueve a propios y extraños. Es la festividad más importante del año en Mazatlán. Y precisamente las obras de remodelación del malecón tendrán su efecto en la organización de la fiesta. De entrada, el malecón no estará terminado. Y es ahí donde miles de familias se concentran el domingo y martes de carnaval para disfrutar el desfile. Mucho tendrán que hacer las autoridades para evitar incidentes. Y lo que está que indigna a muchos carnavaleros es que Olas Altas sea eliminado de la fiesta. El punto tradicional del carnaval es precisamente Olas Altas. Y ahora pretenden cambiarlo del Monumento del Venadito hasta la Casa del Marino. Habrá que ver.