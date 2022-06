Ambientalistas, en desacuerdo por privatizar la basura en Mazatlán

Mazatlán fue sede de un encuentro de altura. Cuatro gobernadores se reunieron en la Tercera Región Militar para fortalecer y unificar estrategias de seguridad en común para los estados que colindan con el Mar de Cortés. Asistieron la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo; el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, fue quien dirigió la reunión, a la que también asistieron altos mandos militares y funcionarios del área de seguridad pública de los estados participantes. Nayarit fue representado por funcionarios de las áreas de seguridad. Habrá que estar al pendiente de los resultados a corto plazo que arrojen estas reuniones, pues es sabido que la violencia cabalga de manera impune en estos estados y parece que aún no hay estrategia que funcione para que se instaure la paz social en esas regiones golpeadas por la delincuencia.

Ambientalistas de Sinaloa están en contra del plan del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien al parecer busca que una empresa extranjera se encargue del tratamiento de la basura que generan los mazatlecos. Lo grave del asunto aquí, dicen, es que el proceso es mediante la incineración, y eso generará contaminantes en el ambientes nocivos para la salud. Joel Retamoza mencionó que aunque el alcalde no reconoce que se privatizará la basura, eso es lo que pasará. Reprocharon que se piense en contratar a una empresa extranjera y no buscar otras alternativas como las nacionales. Aunque David Ocampo, ambientalista de Mazatlán, invitó a las personas del sindicato y al director de Servicios Públicos a ese encuentro, no llegaron a las instalaciones del CEEA. Solo cuatro trabajadores del departamento de Ecología estuvieron grabando la conferencia.

El portal que mide el pulso de la seguridad en el estado, Semáforo Delictivo Sinaloa, divulgó sus resultados del mes de mayo. Mazatlán se encuentra en rojo en ocho o los 11 delitos que presenta. El robo en sus diferentes modalidades registra un alza considerable, sobre todo el robo de vehículo, que en el mes de mayo se registraron 96 casos, casi el doble a los presentados en el mes de abril, cuando fueron 53. Paradójicamente, delitos de alto impacto como el homicidio doloso, secuestro y feminicidio se encuentran en luz verde. En mayo hubo dos asesinato en Mazatlán, cifra inferior a la media, que es de cinco; cero casos en secuestro y feminicidio. Las autoridades tendrán que redoblar esfuerzos para que la incidencia en el delito de robo en sus diferentes modalidades vaya a la baja, pues los más agraviados son los ciudadanos que con mucho esfuerzo y trabajo logran formar un patrimonio que le es arrebatado por individuos que aprovechan la falta de vigilancia y posible complicidad de las Policías.