Ambiente enrarecido. Con la misma discrecionalidad con la cual los expendios de cerveza empezaron a suspender las ventas en punto de las 21:00 horas en casi toda la ciudad, empezaron a operar con las extensiones de horarios que acostumbraban. No hubo ninguna representación de comerciantes ni autoridad policial que pudiera aclarar si el cierre tempranero que realizaron los depósitos de cerveza por cerca 20 días en el municipios se debían a las supuestas advertencias de grupos delictivos, como trascendió por varios medios. Lo que sí es de comentarse es que a través de las redes sociales también circularon avisos de que todo regresaba a la normalidad en los comercios de bebidas embriagantes y otros giros negros. Lo que sí constató el fenómeno es que, de alguna manera, ese tipo de comercios están bien coordinados. Lo más lógico es pensar que los líderes del sector comercial pueden explicar la situación, pero no es así.

Silencio. Quien también ha preferido mantener silencio es el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Federico Rivas Valdés. Al funcionario le ha dado por negarse a responder a los periodistas. Tan solo ayer, cuando reporteros de EL DEBATE lo interrogaron sobre la situación que impera en la zona rural del municipio luego del asesinato de tres personas en la sindicatura de La Noria, el desplazamiento de varias familias de la misma región y las versiones de enfrentamientos a balazos en la comunidad de El Guamúchil, el secretario dijo que no daría declaraciones por ser una persona muy disciplinada. Lo que no explicó es a qué se refería con ese argumento y si su silencio será prolongado, ya que lo que más urgen los mazatlecos es precisamente certidumbre sobre lo que hacen las corporaciones para recuperar la tranquilidad.

Seguridad. A un mes y medio de que se llevó a cabo la fuga de 49 reos del penal de Aguaruto, el pasado 17 de octubre, los elementos de la Policía Estatal no han logrado hacer la recaptura de quienes se encuentran prófugos de la justicia, poniendo en riesgo a la ciudadanía. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, confirmó que puede haber algunos que ya ni se encuentren en el estado, pero que continúa la búsqueda de ellos sin un operativo especial. Coincidentemente, durante octubre y noviembre se han disparado el robo a vehículo, asaltos a transeúntes y robo a casa habitación.

Saca la casta. La titular de Cepavif, Martha Ofelia Meza, señaló que la ciudadanía y medios de comunicación exigen que los centros defensores de la violencia intrafamiliar demuestren resultados sobre los trabajos para reducir los feminicidios, pero hizo el llamado para que la sociedad civil exija a la Fiscalía General del Estado que demuestre los resultados ante la impunidad que persevera en Sinaloa y atienda las denuncias y realice las investigaciones de manera oportuna.

Y así no se tenga que esperar a que ocurran muertes, como el caso de Diana Gissel, quien murió asesinada por su expareja, o bien, el reciente caso del niño Memito, quien los golpes lo llevaron a perder la vida.

Triunfo no logrado. A pesar del gran esfuerzo por dictaminar, que les llevó casi cuatro horas, y los acuerdos con el gobernador para la cuestión presupuestal, el Congreso del Estado, al parecer, no cumplió con su cometido de beneficiar a las viudas de policías de caídos. Pues aunque se les concedió pensión a los hijos hasta los 25 años y una pago igual al que el policía percibía cuando estaba en activo, las asociaciones de viudas ya manifestaron su inconformidad ante tal reforma de la Ley de Seguridad. La celebración en el Congreso fue en grande y hasta la viudas soltaron las lágrimas en el pleno legislativo y, sin embargo, ahora reclaman que no tomaron en cuenta a las viudas por muerte natural.