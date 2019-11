Ambiente tenso. Las autoridades podrán argumentar que no hay una sola denuncia oficial, pero en Mazatlán persiste la versión de un control ejercido por grupos delictivos para que los negocios con venta de alcohol dejen de operar a las 21:00 horas. Esto coincide con el tempranero cierre de negocios que en otros meses y otras semanas se permitían operar hasta pasadas las 24:00 horas con el argumento de las ampliaciones de horarios concedidas por el Ayuntamiento. Lo extraño es el silencio que al respecto han mantenido los líderes del sector comercial, quienes, al ser cuestionados sobre la situación, refieren (igual que los comandantes de las corporaciones policiales) que no hay ninguna denuncia formal de amenazas o extorsiones de supuestos grupos delictivos.

En veremos. Se supone que hoy el presidente municipal de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, debe presentarse en el Congreso del Estado para comparecer ante los legisladores. Escribimos “se supone” porque en las últimas semanas el munícipe ha declarado que el Congreso no tiene la facultad para llamarlo a cuentas. Después, la diputada local Karla Montero declaró que la Comisión de Planeación y Desarrollo determinó que no existe alguna irregularidad en los permisos (supuestamente) concedidos por el Ayuntamiento para la construcción de torres departamentales en zonas cuyo uso de suelo señala que es para edificios unifamiliares. De ese modo, según la legisladora, la comparecencia de Benítez Torres no sería necesaria.

Burocratismo. Parece que el burocratismo en las instituciones públicas es un añejo problema que no se ha logrado superar y en algunos casos, no se ha avanzado ni un ápice en su solución. Ejemplo de ello es la entrega de recursos para la reparación de viviendas que ayer recibieron decenas de familias damnificadas por el huracán Willa. Las familias afectadas recibieron ayer los cheques de apoyos económicos, más de un año después de que el huracán Willa causara inundaciones en las zonas rurales y dejara a más de 30 mil damnificados en Escuinapa y Rosario. Así, el burocratismo se ensaña en casos cuya atención es urgente e implica a los sectores más desprotegidos.

Sin dar la cara. El que anda muy calladito y hasta parece que se anda escondiendo es el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien no ha salido a decir si fueron agentes de su corporación quienes presuntamente detuvieron a Ulises Guadalupe, el joven que desapareció en el puerto de Altata y luego apareció ejecutado cerca de El Bledal, municipio de Navolato. Si no tiene nada que temer, no tiene por qué ocultar información; y si sus agentes no participaron, debe limpiar el nombre de su corporación, porque hay muchos navolatenses que ante la falta de respuesta ya no le tienen confianza. Esconderse ha sido muy recurrente en este servidor público desde el pasado jueves 17 de octubre, y, de seguir así, se tendrá que esconder todo lo que le queda de cargo, porque ese hecho, al igual que el de Altata, dará mucho de qué hablar.

Seguirá la grilla. Esta semana será otra de esas con mucha polémica en el Congreso del Estado. Y aunque hoy no hay sesión ordinaria, todavía se estarán calentando o negociando los temas de la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Pareciera que Graciela Domínguez ha boicoteado la intención que tenía su mismo grupo parlamentario de destituirla. Dicen que ya ha presentado otro documento con catorce firmas de diputados apoyando su presidencia. Tal parece que el grupo de Cecilia Covarrubias se quedará de brazos cruzados, porque aunque su intención fue clara, no hay fundamento legal en el Congreso que los apoye para que puedan quitar a Graciela Domínguez. Otro mitote que no tuvo destino al interior del Congreso y que solo provoca mala imagen para Morena.