Amenaza de desbandada en el PAS

Quienes hicieron alarde de apoyo al candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue la diputada federal de Ahome, Ana Ayala Leyva, y el exsecretario de la comuna ahomense Francisco Fierro. Este fin de semana estuvieron en el acto de campaña. No solo se mueven allá sino también con Marina Vitela, candidata de ese partido a la gubernatura de Durango, estado en el que, dicen, está concentrado Fierro, involucrado en la campaña. Estos andan por su cuenta porque no les hace ronda el exalcalde de Ahome y diputado federal Guillermo “Billy” Chapman, con quien dejaron el municipio “tintineando”. Pero muy en ello andan en esas campañas, como si hubieran dado buenos resultados en el municipio.

Lo que no se quería creer está ocurriendo en el Partido Sinaloense en Ahome: militantes y simpatizantes en algunas sindicaturas de Ahome podrían irse a otros partidos porque no los toman en cuenta para nada solo en procesos electorales en el que ni los promueven a cargos de elección popular. No están conformes con el desempeño y el entreguismo de los regidores pasistas. Por eso, tendieron puentes para irse con el director de Turismo en el norte de Sinaloa, Domingo “Mingo” Vázquez, aunque también contemplan dialogar con Sergio Torres, líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Ya verán qué les ofrecen en estas opciones rumbo al 2024. Dicen que el PAS entró en retroceso porque sus estructuras cayeron en poder de unos cuantos que no dejan que otros participen y aseguran que el nuevo dirigente municipal de ese partido, Jesús Adrián Baldenebro, es un aprendiz de político.

Muchos dicen que los empleados de Japama y los agentes de la Policía Municipal no tienen salvación. Y es que aunque aleguen lo que les conviene, el punto está en que lo hayan hecho como lo hayan hecho, lo hicieron en vehículos oficiales. Por ejemplo, el trabajador de la Japama dice que no se robó la secadora de ropa de una casa en Urbi Villa del Bosque sino que la compró, pero usó la unidad oficial para el traslado. Igual los policías. Usaron la patrulla para mover fierro viejo para ir a venderlo. O sea, si se le da el beneficio de la duda de que no se robaron esas cosas, no se escapan por el uso de las unidades oficiales para beneficio personal.

Vaya problema que reventó por los señalamientos del periodista Marcial Pompa Guillén en contra del alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva. Y es que como Pompa Guillén no recibió una disculpa pública de Leyva por haberlo ofendido, así como a todo el gremio por acusarlos de corruptos y esgrimir otros improperios, ayer interpuso la queja formal ante la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Aracely Sepúlveda, contra el alcalde. La investigación inició en esta instancia en medio del clima de zozobra tras el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez y de que el gobernador Rubén Rocha Moya cesó a Héctor Melesio Cuen Ojeda como secretario de Salud, por defender a los periodistas. A ver cómo le va a Leyva con el gobernador. ¿O a este no le va a hacer nada?