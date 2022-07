Amenaza la “tormenta perfecta”

Ahora sí que el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, debe poner oído a lo que dicen los que saben de los problemas del campo. El empresario Guillermo Elizondo Collard, del Grupo Ceres de Los Mochis, considera urgente que se empiecen a tomar medidas que permitan resolver lo que ha llamado la “tormenta perfecta”, que afectará a los agricultores durante la próxima temporada agrícola: los precios de los fertilizantes que se han ido a máximos históricos; el incremento de la demanda, la disminución de la oferta y el aumento en la volatilidad de los precios de la energía, o sea el petróleo y el gas natural, que es básico para la producción de los fertilizantes nitrogenados, y para no variar, el alza a los costos del transporte. ¡Ya se verá si es cierto que les preocupa y se ocupan del campo!

Los que no están nada contentos son los productores de leche de México. Acá en Sinaloa, encabezados por Régulo Terrazas Romero, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, nomás no pueden creer lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el comunicado conjunto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que como parte de los esfuerzos por mejorar la seguridad alimentaria, México planea comprar hasta 20 mil toneladas de leche en polvo de Estados Unidos para apoyar a las familias mexicanas en comunidades rurales y urbanas. ¡Habrase visto! ¿Que no es mejor comprar la leche de vaca a los ganaderos mexicanos? y si quiere desde los corrales o desde las pasteurizadoras.

Y ver para creer, mientras anunciaba que la planta de fertilizantes será una realidad, AMLO anunció también que comprará hasta un millón de toneladas de fertilizante (sulfato de amonio) de Estados Unidos para distribuir a pequeños productores de subsistencia de maíz y frijol. Dicen que si hubiera estado Arturo Moya Hurtado, director de GPO, nomás hubiera alzado la ceja. A ver si esta compra es solo mientras se construye la planta, que si no.

Dicen que las relaciones entre los líderes del sector agrícola social y privado en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda y Marte Vega, con el secretario de Agricultura del Gobierno estatal, Jaime Montes Salas, no son las mejores. Las reservas entre los tres ahomenses tienen su origen en vísperas de la cosecha de maíz del ciclo otoño-invierno pasado. Y es que Montes Salas no invitó a López Miranda ni a Vega ni a nadie de los líderes de las organizaciones agrícolas de la entidad a una reunión con Segalmex. Eso en su momento se lo echaron en cara, pero algunos le atribuyen ese desdén a Montes Salas a que los quiere desplazar para, en cambio, posicionar a los líderes del campo sinaloense alineados a la 4T. O sea, hay cuestiones políticas. Por eso se habla que las relaciones quedaron marcadas.

Aunque el inicio de las trillas de maíz resulta un aliciente para la Alianza de Transporte de Carga en Guasave, la realidad es que algunos camioneros hasta pararon sus unidades por incosteable laborar con el precio del diésel. Según Juan Armenta Aranda, dirigente de la Alianza de Transporte de Carga, se tuvo que modificar la tarifa de servicio, dependiendo de las toneladas que acarrearán, así que hasta por ahí le tronó al sector agrícola en este ciclo, aunque lo bueno para ellos es que el básico se ha mantenido en los 7 mil pesos por tonelada en el mercado.