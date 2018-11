Amenazan con aumento de cobro de agua en Mazatlán

Lurios. Los que andan con la sonrisa de oreja a oreja son los comerciantes del estado de Sinaloa, pues se encuentran con los bolsillos llenos por las buenas ventas que se llevaron a cabo este Buen Fin de semana, que arrojó una cantidad de 2 mil 700 millones de pesos.

Agárrense. Los mazatlecos deberán de prepararse para un aumento a la tarifa de agua potable. El gerente de la Jumapam dijo que analizan la posibilidad de revisar las tarifas para solicitar al Congreso del Estado el incremento. Así que golpe avisa.

Órale. ¡¿Cómo que los maestros de inglés de Ahome no sabían que están divididos en federales y estatales?! ¿Pos dónde está su contrato, pues? ¿Que la SEP no debe aclararles este punto a la hora de registrarlos dentro de su planta docente o qué rollo?

Bien checaditos. El chacas de Vialidad y Transporte, Gilfredo Castro, asegura que no se andará por las ramas y que iniciará operativos para ver cómo se encuentra la afluencia de las unidades del personal al campo, por lo que espera que todos estén en regla.

Se pasan de lanza. La alcaldesa guasavense, Aurelia Leal, señaló que más de 100 carros no aparecen en el Ayuntamiento, pues muchos de ellos andan aún circulando en las calles con exfuncionarios conduciéndolos, como si fueran de su propiedad. Incluso tuvo que pedir a algunas gasolineras que ya no le dieran combustible a nadie si el vale no iba firmado por ella, pues hasta la gota estaban usando aún los exservidores públicos.