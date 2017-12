Amenazan con el paro de labores

Con el repunte de la violencia en la entidad, y principalmente en Culiacán, llega también una situación que puede complicarles más la vida a los sinaloenses.Por dar un ejemplo de la situación, ayer cinco hechos violentos en la capital del estado dejaron tres muertos y un herido.Diciembre es un mes de fechas sensibles, de fiesta y alegría, pero a la par cíclicamente la violencia también se acentúa. Ayer, agentes de la Policía Estatal anunciaron la posibilidad de realizar un paro de labores el domingo 31 del presente mes, justo el día que termina el año y se abren las puertas para la llegada de uno nuevo. El argumento es la ausencia del pago de un bono de fin de año en compensación por los días festivos que no se les cubren de acuerdo con la ley, el reclamo del recorte de una quincena en el aguinaldo de custodios y la falta de apoyo de los mandos de la corporación. En una fecha que reúne una serie de factores de riesgo, no contar con todos los elementos para brindar la mayor seguridad posible al ciudadano que quiere festejar en santa paz, puede resultar de graves consecuencias. Los quejosos aseguran que no existe acercamiento con las autoridades estatales de Seguridad, así como con el mismo gobernador de Sinaloa, lo que representa una limitante al momento de exigir o realizar sus peticiones para mejorar sus condiciones laborales.