América Latina escarlata

América Latina se está pintando de rojo. En los últimos años, un gran número de países latinoamericanos han optado por dirigentes de izquierda. López Obrador en México, Boric en Chile, Castillo en Perú y más recientemente Gustavo Petro en Colombia y probablemente Lula en Brasil el próximo octubre.

Esta tendencia a la izquierda es un reflejo del cansancio de la población hacia los partidos tradicionales y sus pobres resultados. Los acostumbrados partidos de derecha han fallado en resolver los graves problemas de corrupción, desigualdad, inseguridad, desempleo y estancamiento económico que azotan al continente. Así, a la gente le parece muy atractivo votar por personas o partidos políticos que nunca han estado en el poder y que proponen soluciones fáciles a estos problemas complejos. En este caso, es la izquierda populista en América Latina.

Los candidatos populistas suelen acertar en las denuncias que realizan sobre los problemas de sus respectivos países -que tampoco es tan difícil atinarle-. Sin embargo, las sencillas soluciones que plantean no suelen ser acertadas. Tan sencillas son estas soluciones que no suelen apegarse a la ley, a la ciencia, a la democracia, al estado de derecho y, en muchas ocasiones, al sentido común, sino que suelen apelar a la voluntad del líder disfrazada de la voluntad del pueblo.

Es interesante notar cómo muchos de estos dirigentes hacen bastante mención de la historia. Por ejemplo, en México la coalición Juntos Haremos Historia y el Pacto Histórico en Colombia. De una u otra manera, muchos dirigentes populistas utilizan una narrativa casi épica sobre “cambiar la historia”, prometiendo acabar con la corrupción y la desigualdad para apelar a las clases populares. Sin embargo, es bastante difícil cambiar la historia. Así, cuando los cambios históricos no terminan bien, los líderes optan por buscar desesperadamente no perder el apoyo y la aprobación popular por medio de mecanismos como consultas o mayor seguridad social que, a final de cuentas, no mejoran la situación de los respectivos países.

América Latina ha caído en los atractivos del populismo tanto de izquierda como de derecha -véase Bolsonaro-, pero no es muy difícil entender por qué: siendo una de las regiones más inseguras y desiguales del mundo, podemos comprender cómo la gente desea apostar por el cambio. Sin embargo, el populismo no traerá la transformación que millones de personas esperan. ¿Qué se puede hacer? Primero, entender que la manera de gobernar de los partidos tradicionales no sirve. Segundo, buscar atender las causas del hartazgo de la población que llevaron a los populistas al cargo. Tercero, formar una oposición unida, con una base ideológica sólida que no solo critique, sino proponga.

El electorado piensa que, por tratarse de partidos políticos distintos, existirá un cambio para bien en la sociedad. “No se puede estar peor”, se piensa. No obstante, sí, siempre se puede estar peor; siempre se pueden deteriorar aún más las ya dañadas democracias, economías y sociedades del subcontinente. Desgraciadamente, se vienen años difíciles para América Latina.