América para los Americanos-Estados Unidos y Venezuela

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró este martes 22 de enero el apoyo del “pueblo estadounidense” a las manifestaciones opositoras programadas para el miércoles en Venezuela que exigirán un gobierno de transición y elecciones, desconociendo como gobernante legítimo de dicho país a Nicolás Maduro.

El cuestionamiento natural que nos viene a la mente de inmediato es en relación con si esta iniciativa del país del norte constituye una intervención a la soberanía de Venezuela.

En el contexto internacional, los Estados Unidos siempre han tenido un papel preponderantemente activo en cuanto a las políticas de los gobiernos del resto de los países, principalmente los ubicados en el continente americano.

Tenemos como ejemplo la Doctrina Monroe, la cual acuñó la frase tan celebre “América para los americanos”. Esta fue concebida por el presidente John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe en 1823, la cual establecía que cualquier intervención de los europeos sobre países del continente americano sería vista como un acto de agresión, que requeriría la intervención de Estados Unidos.

La doctrina fue concebida por sus autores como una proclamación de los Estados Unidos a su oposición al colonialismo en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica europea en América y la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas.

La Doctrina Monroe, piedra angular de la política exterior estadounidense, fue aplicada por primera vez en Texas, puesto que era para los Estados Unidos un riesgo el tener tan cerca una región independiente, que podría unirse a cualquier potencia, convirtiéndose en un gran peligro.

Es así como llegamos al día de hoy, en que los Estados Unidos, pese a su Doctrina de no intervención en los asuntos de otros países, ya no solo intervenía a nivel regional, sino que creció y se extendió hasta llegar a prácticamente todos los demás países que pudieran representar intereses reales o potenciales para él, de tal manera que intervino en Vietnam y en Cuba con la invasión a la bahía de Cochinos, de las que no salió bien librado, así como en Kuwait-Irak y la Guerra del Golfo en la década de los 90, con las consecuencias que todos conocemos.

Tenemos también el ejemplo un poco mas reciente en el Plan Marshall —oficialmente llamado European Recovery Program–, el cual se trató de una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que los estadounidenses dieron auxilios económicos para la reconstrucción de aquellos países devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante cuatro años desde 1948.

Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente; todo esto estaba destinado primordialmente a evitar la propagación del comunismo que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de la posguerra.

El Plan Marshall requirió de una disminución de las barreras interestatales al igual que la Doctrina Monroe.

En el mundo globalizado en el que vivimos, definitivamente lo que suceda en Venezuela o en cualquier otra parte del planeta repercute en todos los ámbitos del resto de los países. Es un hecho notorio para el ámbito internacional que Nicolás Maduro está empeñado en conservar el poder. El régimen republicano debe prevalecer, así como el Estado de derecho, por lo que todas las acciones que tengan por finalidad y objetivo el respeto de los derechos fundamentales y el restablecimiento de la democracia en los países que se han visto mermados en ese aspecto siempre serán bienvenidos.

