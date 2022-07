Amistad a conveniencia

“Si a Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía”, frase acuñada por el exgobernador del Banco de México Agustín Carstens, que refleja la gran dependencia y relación económica con nuestro vecino del norte. Eso mismo reflejan las calificadoras más importantes respecto a la deuda soberana mexicana, en el caso específico de Standard & Poor’s “mejoró” su calificación de negativa a estable, BBB- a BBB+, manteniéndose estable ante los riesgos de que la economía estadounidense entre en recesión y mejoras internas, como el trabajo de la Secretaría de Hacienda – a mi parecer, una de las pocas dependencias medianamente rescatables de esta administración – en las metas fiscales, la autonomía del Banco de México y un riesgo bajo de sobresaltos políticos, sobre todo por el contrapeso de la oposición en el Congreso que limitaría el avance de reformas constitucionales.

Ante este “avance”, en Palacio Nacional celebran con bombo y platillos un reflejo de la “estabilidad y la prudencia fiscal”, cuando en 2019 se enfrentó a ellas y dijo que se equivocaban, que el país iba bien e incluso criticó su metodología.

Casos como este se han visto a lo largo de este sexenio: durante tres años no se había tocado al expresidente Enrique Peña Nieto ni con el pétalo de una rosa, se encontraba muy cómodo en su exilio por España, justamente un año antes de la elección en el Estado de México, último bastión priista y la joya de la corona ¿Durante tres años la UIF no había encontrado nada?, ¿se rompieron los supuestos acuerdos establecidos en la elección del 2018? Por otro lado, bien tweeteaba Manuel Clouthier la semana pasada respecto a los escándalos en los que se ha visto envuelto el presidente del tricolor: “Porque Alito es investigado por enriquecimiento inexplicable mientras Manuel Bartlett no??? ..... porque la filosofía de AMLO es estás conmigo o estás contra mí y bajo esa lógica los dos son corruptos pero uno es adversario y el otro es cómplice !!!” (sic.)

Si hay delitos que perseguir, que se persigan con todo el peso de la ley. Jamás metería mis manos al fuego por Enrique Peña Nieto o Alejandro Moreno, incluso Ricardo Anaya; lo que realmente me molesta e indigna es la aplicación de la ley a discreción de la ambición e interés político de una sola persona, la forma en la que esto sucede y el espectáculo mediático que gira en torno a ellos.

Hoy en día el supuesto combate a la corrupción es un espectáculo más, una ejecución pública al mero estilo de la Edad Media, donde lo que menos importa es el triunfo de la justicia, incluso pasa a último término la reparación del daño, lo que realmente importa es la raja política.

López Obrador es un excelente político, tiene un colmillo que llega al suelo en ese sentido, pero no ha demostrado ser un jefe de Estado, un estadista ni mucho menos un hombre de ley, quizás por aplicar con literalidad la frase atribuida a su “héroe” histórico y ejemplo a seguir: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.