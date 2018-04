Amloistas sinaloenses le quedan a deber a su líder

Mucho vociferar y rasgarse las vestiduras en redes sociales, pero si todo el tiempo que los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa dedican al «feis» se pusieran a hacer trabajo electoral, su candidato presidencial no estaría tan decepcionado de ellos.

AMLO no lo va a decir en público, pero en las cinco giras que tiene contempladas para esta semana y la próxima por diferentes municipios de Sinaloa, el punto número uno en la agenda es un buen jalón de orejas para la estructura partidista. A 80 días de las votaciones, Morena no tiene ni el 50 por ciento de los representantes de casilla, elementos clave para cuidar los sufragios desde la primera instancia: el momento en que son depositados en las urnas. Si de veras le tienen tanto miedo a un fraude ¿por qué no comienzan por trabajar para impedirlo?

Pero ese «pollito» se lo va a comer en privado López Obrador con sus mandos en nuestra entidad. Este jueves 12 les toca a todos los municipios del sur, cuyos líderes están convocados a una reunión interna de evaluación en Mazatlán. Allí, en el puerto, el Peje encabezará también un mitin al aire libre que se espera sea multitudinario.

La semana próxima, el candidato estará dos días en Sinaloa (18 y 19 de abril) para recorrer Los Mochis, Guasave y Guamúchil. Igual: lo que veremos serán mítines masivos al estilo AMLO, pero para él, lo relevante no será eso (sigue inamovible en el primer lugar nacional de preferencias), sino atender el desastre local en materia de organización electoral. Rubén Rocha Moya declaró este fin de semana en Villa de Ahome que ya tenían el 70 por ciento de los representantes de casilla y que para finales de este mes completarán el otro 30. Si no lo han hecho en todos estos meses, ¿usted cree que lo harán en dos semanas?

Se entiende que ante los medios de comunicación, el candidato a senador tenga que adornar la situación, pero ante López Obrador tendrá que decir la verdad: que no llevan aún ni la mitad de ese trabajo.

¡Ah, pero qué tal en Facebook!

Lo que AMLO necesita es trabajo de tierra. El tema de las redes sociales ya lo tiene dominado desde endenantes y de manera orgánica, es decir, sin pagar publicidad ni mucho menos bots. Por lo tanto, a todos esos que tanto lo apoyan desde el celular o la compu, un consejo: hay que chambear.

AQUÍ Y EN CHINA. Hoy, el gobernador Quirino Ordaz sostendrá tres encuentros por separado en la Ciudad de México: con el embajador de China Qiu Xiaoqi, con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Con el jefe del cuerpo diplomático chino en México concretará la agenda para una gira de trabajo de que en mayo realizará el gobernador por aquel país durante una semana. Quirino atenderá la invitación que le hizo el embajador en aquella visita a Sinaloa, en diciembre del año pasado. Existe gran interés por parte de China en fortalecer alianzas con el estado líder en producción alimentaria en México, por tanto el propósito del gobernador es atraer inversiones de aquella potencia económica, incluidos temas como la pesca, la ganadería y el turismo.

Con el titular de la SHCP, Quirino «aterrizará” una serie de recursos federales pendientes, pero además buscará un trato preferencial para Sinaloa en los apoyos a los pescadores.

Y en Segob, el gobernador planteará al secretario también el tema pesquero, la formalización de los trabajadores de Salud y, a su vez, Navarrete Prida informará a Ordaz Coppel acerca de una serie de avances en la solución del caso Javier Valdez. Porque ahora sí ya hay avances y son concretos, aseguran nuestras fuentes. Habrá que esperar a que el gobernador lo informe a su regreso.