Amnistías, AMLO y Monreal

Las críticas a lo de amnistiar a quienes han enlutado a más de 100 mil familias en estos once años desató severas críticas a Andrés Manuel López Obrador.Antier se resaltó aquí que nadie de su partido que fundó salió a respaldarlo, pero ayer uno de sus más prominentes leales, Ricardo Monreal (quien días después del sismo del reciente 19 de septiembre me dijo en Milenio tv que gran parte de su relación con Morena había “quedado entre los escombros”), tuiteó que a lo que se refiere AMLO tiene un elemento “inusitado” respecto del perdón de las víctimas (dando por hecho que lo otorgarán millares de viudas, huérfanos, viudos de hijos, desplazados, desaparecidos, torturados o descuartizados), porque su perdón es para “la reconciliación personal y social”.Más allá de que amnistiar (viene de amnesia) es olvidar y de que no son los presidentes, sino los congresos quienes expiden ese tipo de leyes, cabe recordar que gracias a Monreal se abrogó la expedida en 1978 a favor de los guerrilleros urbanos y rurales que delinquieron por móviles políticos, con el propósito de reincorporarlos a la vida pública.