Cuando joven había unas estampitas que decían “Amor es..” y a continuación había distintas frases, todas en sentido positivo, mi generación, la que ronda los sesenta años, tuvo una formación muy interesante desde la Guerra fría hasta Mafalda. Tuvimos que elegir entre formas de pensamiento, comprometernos a algo, nos animamos a tener opinión, a expresarla. Recordé las estampitas porque, aunque parezcan simples había un concepto ético, nos decían cosas buenas y justas. Si la palabra amor implica buen sentimiento hay esperanza. El marco ético no cambia. Las personas sí.

Lo que hagamos tiene carga ética y cuando se gobierna es indispensable reflexionar el valor de las decisiones, calcular su impacto y no ignorar las consecuencias. El bien común es la premisa. La democracia es el valor a conservar.

Seguí con atención el mensaje que abordó el presidente López Obrador en torno al tercer informe de gobierno. El necesitaba mostrar fuerza, como haya sido, llenó la plancha del zócalo, el lugar de sus éxitos, el que le gusta. Vi a un hombre feliz, contento por el número y los efectos de la concentración humana. Gran desafío en la “Era del covid”. Habló de corridito, me gustó, pareció natural, a mí me confirma que las pausas, los balbuceos, las miradas perdidas son parte de una estrategia de comunicación. Más de veinte veces mencionó la palabra pueblo, ciudadanía no es palabra para él, no le significa, no está en su dimensión de gobierno y estado. Al final, ya engallado, volvió a decir “al carajo” recibió la anuencia del público fue uno de los mejores aplausos. Pregúntenme por las cifras, pregúntenme … no hubo. Fue un relanzamiento de campaña, esa era la idea y salió bien. Zócalo lleno, discurso con fuerza, músculo político fuerte. La nave va.

El mensaje debe ser estudiado. El santo y seña está implícito. El informe fue feliz. Sin datos, pero con política, mucha política.

La narrativa de su gobierno no tropieza a la vista de sus seguidores, los apoyos y la propaganda funcionan. Tengo un sueño, pero es mi sueño, algún día tendré la fuerza para comentarlo.

En Ahome mientras tanto se arregló el episodio de la basura. Una visita mágica y un ponerse de acuerdo. Lo positivo es que la ciudad y sindicaturas reciban un servicio de recolección adecuado, que haya un sitio de acopio con todas las de la ley y que el costo y operación de la concesión sea transparente. Quien gobierna debe tener claro que no queremos sorpresas en los acuerdos. Ojalá quisieran innovar, insisto que en lo local puede resolverse y la derrama económica impulsaría la economía de Ahome con más empresas, división por cuadrantes y sana competencia.

Posdata.- Topolobampo requiere un estudio serio, ordenado, leal a su historia y destino. No es posible imaginar el crecimiento industrial, el tráfico comercial internacional y su valor logístico dejando por fuera el desarrollo social. Aun no se resuelve lo de la Planta, entiendo el proceso, pero ahí tenemos a la ExAPI feliz, feliz desplazando, ahí tenemos empresas que al pedir dulces para los niños te dan una bolsa con cien unidades de dulces no crean que de bolos. Esa mentalidad nos ofende, pero tenemos claro que no todo es para siempre. Topolobampo es un tema, estoy buscando datos duros tema Standard e IEnova, será en la próxima para que haya Razón de Ser.