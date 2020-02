Amor y amistad en el Congreso

Fiel a la tradición de febrero, el mes del amor y la amistad, el líder de la bancada priista Sergio Jacobo Gutiérrez llama a todas las bancadas a privilegiar la negociación para sacar adelante las iniciativas de ley que están pendiente en beneficio de los sinaloenses.

Este sistema ya funcionó bastante bien durante el periodo de sesiones que acaba de concluir. Los priistas se autoproclaman como los más productivos en el Congreso. Los morenistas tienen la mayoría numérica, pero durante los últimos meses han protagonizado pleitos internos que los han divido e imposibilitado para efectuar cambios constitucionales que requieren de una votación de al menos las dos terceras partes de los legisladores.

“La congeladora” de iniciativas ha funcionado como nunca, y Sergio Jacobo dice que eso no los desanimará, que seguirán presentando propuestas y esperan encontrar apoyo de las demás bancadas.



Popurrí. Más que polémico se torna el caso de la exoneración del exsecretario de Administración y Finanzas Armando Villarreal y dos de sus colaboradores con el pago de una multa de 2 millones de pesos, cuando son acusados del desvío de 362 millones. Especialistas en derecho difieren en sus opiniones. El presidente de la Fedasin, José Luis Polo Palafox, dice que lo desaprueban porque constituiría un “robo brutal” al erario y al pueblo de Sinaloa.

Ni el gobernador ni el secretario de Gobierno ni el tesorero estatal están facultados para condonar estos actos de corrupción. “Estoy seguro de que no se presentarán al juzgado a firmar el 7 de febrero y si lo hacen tomaremos medidas jurídicas para echar abajo este convenio, no es dinero de ellos”, adelanta.

Por su parte, Martín López Félix lo considera totalmente válido y amparado por la nueva ley de justicia penal, donde se privilegia la conciliación y asegura que los funcionarios estatales tienen facultades legales para firmarlo y que la jueza Sara Bruna incurrió en una falta legal al calificarlo de “inmoral”, porque ella no es política y solo está para atender la voluntad de las partes en pugna. Es más, augura que podría ser separada de su cargo. La moneda está en el aire.



CAMPO. No hay que magnificar los daños en la agricultura, en especial a los cultivos de maíz y frijol, alerta el líder campesino Gilberto Irazoqui, ya que al menos en Ahome y en todo el norte del estado estos fueron mínimos. En especial narra su experiencia que tenía frijol ya enchorizado, que le costará un poco de trabajo evitar que se manche y baje su calidad, pero confía que lo salvará. El maíz tampoco se acamó porque aquí no hubo vientos fuertes.

Dice que incurren en errores los dirigentes campesinos que aseguran por adelantado que bajará el precio del frijol, porque eso no es cierto, en forma involuntaria le están dando armas a los acopiadores para intentar comprarlo más barato, pero no hay que venderlo en menos de 25 o 26 pesos el kilo, que es como ya andaba antes de las lluvias. Explica que en los alrededores de Flor Azul cayeron entre 20 y 25 milímetros, y en Higuera de Zaragoza, apenas rebasó los 10 milímetros.

En otras regiones puede haber llovido más.