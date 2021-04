Amplio sector de ahomenses está a favor de “Mingo” Vázquez

Los candidatos. Por la tendencia del voto, muchos consideran que un amplio sector de ahomenses se está inclinando más por el candidato que por los partidos políticos en la pelea por la alcaldía de Ahome. Aunque Domingo “Mingo” Vázquez y Miguel Ángel Camacho son postulados por partidos, muchos los ven más con el perfil ciudadano. Hay quienes opinan que por eso los dos están dando la sorpresa en estas elecciones. Mingo Vázquez por salir arriba en la intención del voto como candidato del Partido del Trabajo, y Camacho, de Movimiento Ciudadano, por ubicarse en el segundo lugar. El fenómeno que se está dando en el municipio es que algunos van con Morena-PAS o el PRI-PAN-PRD a la gubernatura, pero por la alcaldía no. Dicen que quien tuvo que entrarle fuerte a la campaña del PRI, PAN y PRD es Fernanda Rivera, quien va de síndica procuradora con el candidato Marco Antonio Osuna, porque la conocen más que al candidato en las colonias y comunidades de Ahome. A ver si así repunta.

Todo puede pasar. Algunos sostienen que no todo está dicho en estas elecciones pese a la intención del voto que se muestra por la alcaldía de Ahome. Esto es así porque para desgracia de unos y fortuna de otros, las elecciones se ganan con votos y una buena parte de estos los candidatos y los partidos lo logran con el apoyo que tienen en forma voluntaria, pero el sostén fundamental es el que generan las estructuras y las estrategias la mayor parte de estas fuera de la ética electoral. El acarreo, la compra de votos, entre otras acciones, cuentan en el día de la votación, Y para esto se pintan solos los proyectos de Vargas Landeros y Osuna Moreno. Además, el sostén de recursos económicos, que, por cierto, dicen que en la campaña de Mingo Vázquez y Camacho escasean. Ahí está el detalle.

Medias verdades. Por lo pronto, Camacho no cree en nadie tras que la intención del voto hasta a él mismo sorprendió. El candidato de MC ayer hizo la pasarela con los de la Canaco, en la que usó un discurso riesgoso. Y es que iba bien con sus propuestas para atender los problemas, pero luego su mensaje lo popularizó con que él es de aquí, se va a quedar a vivir en su tierra, no como el actual alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que vive en México; el exalcalde Álvaro Ruelas en Culiacán; Arturo Duarte en San Diego y que solo vienen de visita. Algunos dicen que cuando menos en estos dos últimos casos no está diciendo toda la verdad.

Protagonismo despistado. En igual de quedar bien, Antonio Menéndez, candidato a regidor de Morena-PAS, quedó mal. Y es que salió en defensa de Vargas Landeros y de Rocha Moya, convocando a los morenistas a que los apoyaran, lo que provocó que los líderes de Germinación y Redes Ciudadanas de Morena, Julio César Sierra y Jorge Luis Mejía, refrendaran su rechazo a los candidatos a alcalde y gobernador. Menéndez solo alborotó la bitachera morenista, pero en contra. Incluso, salió raspado por “convenenciero y oportunista”. Su incondicionalismo, dicen unos, es porque está en la planilla de regidores por mayoría y en primer lugar de la pluri.

El interés. Ahora más que nunca los productores de Ahome están exigiendo la instalación y operación de la planta de fertilizantes de Topolobampo. No hay sector en el municipio que se oponga a ese proyecto. Ahora el líder de los cenecistas en Jahuara, El Fuerte, Omar Cuen, urgió el funcionamiento de la planta para que el precio del producto sea competitivo, ya que ahorita está por las nubes. Esto afecta a los hombres del campo. Dicen que en eso se deben de fijar los jueces y los funcionarios del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.