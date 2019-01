Ana Cristina Mexía cumplió ayer 18 años

Ayer cumplió 18 años y será en Europa en donde el próximo verano festejará su mayoría de edad… Ana Cristina Mexía declinó la sugerencia de sus padres que tenían programado ¡un fiestón!, quiso mejor unirse a un grupo de hermosas damitas de Culiacán y Mazatlán para participar de un viaje fantástico recorriendo las principales ciudades del Viejo Mundo… El puñado de 11 damitas que realizarán este viaje tienen algo en común que las identifica: el próximo mes de septiembre iniciarán estudios de hotelería en la Ciudad de México, pero antes desean conocer algo del tema que ocupa sus proyectos a futuro y qué mejor hacerlo visitando los centros turísticos de Europa…

De cualquier forma sus papás, Rubén Mexía Pacheco y su esposa Kitty, la festejaron con pastel y la presencia de un grupo de sus amigas del Colegio Mochis… Ayer cumplió años la apreciable señora Chela Torres de Leyva, quien empezó a festejarse desde inicio de semana…

Ha tenido invitaciones de sus hermanos, sus hijas y sus amigas, por ello su agenda social tan ajustada… Nosotros que la tenemos registrada en nuestra lista de afectos, la felicitamos y deseamos que este nuevo año de vida que inicia, sea el mejor de todos… Este día cumple 43 años Héctor Hampl Villarreal y el festejo queda suspendido por razones obvias ya que la familia estás en pleno duelo por el fallecimiento de su querida abuela Otilia de Villarreal…

Un ejército de ángeles compareció ante el Padre que estaba en el Cielo y dispuso que cada uno bajara a la Tierra para cumplir una misión que no es otra que la de enseñar a los hombres a gozar de la felicidad eterna… Dios envió a sus ángeles y hoy hace 41 años llegó a casa un ángel de espíritu superior y cuerpo limitado. ¿Su nombre?... Alma Carmina Vega Rosas, quien ha pasado pacientemente estos 41 años iluminando a las personas que la han amado siempre… Dios ha querido que Alma Carmina siga con nosotros para darnos la oportunidad de aprender y trabajar con ella; porque trabajar es servir, servir es vivir y vivir es amar…

La vida se nos dio para eso, porque quien no vive para servir no sirve para vivir… Efectivamente nuestra familia ha trabajado mucho con Alma Carmina y me refiero trabajar porque hay que darle sus horas de terapia física, hay que alimentarla en la boca y hay que hacerle todo lo que un ser humano hace por sí mismo… pero también hemos crecido como personas y como familia hemos aprendido a amar sin límite...

Cuarenta y tres años cumple este día el expresidente municipal de Ahome Arturo Duarte García… Seguramente ya lo felicitaron su esposa Michelle y sus hijos Arturo, Luisa y Julia Duarte… Reflexión: El amor es el milagro supremo de la vida. Quien sabe amar, sabe perdonar…