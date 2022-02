Rocha, Cuen, Sylvia Paz y Madueña

audima

A la memoria de Sergio Jacobo Gutiérrez, profesor de generaciones

Las convicciones políticas del gobernador Rubén Rocha son elásticas, se estiran y se hacen para donde le conviene. Durante el informe de la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Sylvia Paz Díaz Camacho, profirió un discurso con un incómodo mensaje para el rector Madueña Molina, de la UAS, y la anfitriona. El estilo contrasta con su positiva disposición de apoyar las necesidades financieras de ambas instituciones, lo que no es suficiente.

Palabras más palabras menos dijo que los rectores no deben ser títeres de Héctor Melesio Cuen, al que no mencionó por su nombre, pero todos entendieron que a él se refirió. Les pidió que asumieran su responsabilidad e hicieran valer la autonomía.

¿A poco lo acaba de descubrir?

¿Por qué nombró a Cuen secretario de Salud si es el cacique que tiene sometida a la UAS desde hace más de quince años, al convertirla en partido político que maneja a su antojo?

¿Por qué se alió al PAS para lograr la gubernatura, donde se pusieron a su servicio todos los recursos de la UAS que fueron necesarios para el proselitismo?

¿Por qué creerle ahora si en incontables ocasiones ha dicho lo mismo y prometió terminar con eso que nunca cumplió?

Más que un mensaje esperanzador y enérgico, es un lenguaje a la chimoltrufia que, como dice una cosa, dice otra.

Por eso nos retiramos de su campaña en 2021, la que apoyábamos con entusiasmo, pues sabíamos que la alianza con el PAS no terminaría bien, como se está viendo.

El badiraguatense exhibe sin recato sus incongruencias.

Sinaloa está urgida de una profunda reforma al sistema de educación superior para replantear todo el esquema organizativo, pedagógico, laboral, cobertura, evaluación, normativo y de vinculación con el desarrollo local.

Si lo que busca es quitar al PAS y a Cuen para imponer el estilo obradorista hacia las universidades, nos condenaría a décadas de mayor atraso.

Es evidente que, en Sinaloa, como en casa del herrero, cuchillo de palo. Rubén Rocha logró la candidatura a gobernador después de encabezar en las cámaras la reforma legislativa en educación del lopezobradorismo, que parafraséndolos en su crítica a Peña Nieto, ni fue reforma, ni fue educativa.

En su libro La regresión educativa. La hostilidad de la 4T contra la ilustración, Gilberto Guevara Niebla demuestra que con esos cambios están aniquilando las conquistas de décadas en el campo educativo de México.

No es casualidad que en la narrativa cotidiana del gobernador Rocha lo educativo sea marginal. Su secretaria de Educación aún no da visos de tener un proyecto y se consume en la rutina.

Por eso la declaración en la UAdeO nos parece grillesca.

Ambos rectores tienen márgenes de acción estrechos para operar. Pueden cometer errores, pero realizan un gran esfuerzo que es finito. Sylvia Paz, como todos los exrectores de la UAdeO, se ciñe a las directrices de los gobernadores, pero su gestión rompió inercias, moderniza su infraestructura, reacredita programas en PNPC, amplía la oferta de licenciatura e introduce mayor formalidad en los concursos para contratar personal de tiempo completo. No obstante, hay una cultura institucional retrógrada de la que no ha podido sustraerse.

El doctor Madueña saca a la UAS del hoyo en que la sumió Guerra Liera por ocho años. A pesar de ser connotado miembro del PAS, en los pocos meses de gestión le restituye a la Casa Rosalina un dinamismo no visto desde 2013, cuando concluyó la gestión Víctor Antonio Corrales, quien fue un excelente rector.

En vez de declaraciones tronantes, Rocha debiera convocar a las comunidades de estudiantes, profesores, investigadores y especialistas, a una reforma integral para el sistema universitario sinaloense, más allá de los rituales del Plan Estatal de Desarrollo.

Es el gobernador al que históricamente le corresponde concretarla. Tiene la capacidad para hacerlo si se lo propusiera.