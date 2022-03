El gobernador Rocha frente a Ríodoce

audima

En una coyuntura donde está de moda vejar y ofender a los periodistas, tacharlos de chayoteros, traidores, conspiradores, debemos valorar la actitud del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante los reporteros que se toman en serio su trabajo, a pesar de andar bajo amenazas de narcos, presidentes municipales, diputados, policías. Aunque se enoje y en ocasiones no le asista la razón, su marco de actuación y comunicación todavía es un aire fresco en la vida política nacional. Es importante que lo comprenda para no desbarrancar hacia el autoritarismo, como lo atisbó frente a Ríodoce.

Lo testificamos en la conferencia semanal del martes 1.° de marzo, cuando Alejandro Monjardín, de Ríodoce, y Marcos Vizcarra, de Espejo, lo confrontaron respecto a un presunto conflicto de interés de los secretarios Javier Gaxiola Coppel y Enrique Díaz Vega, porque empresas donde son socios resultaron beneficiadas de la compra de automóviles, como se registró en Ríodoce.

Ante la pregunta del reportero, el mandatario, todavía calmado, respondió que iban a revisar el asunto y comentó, “que quede clara una cosa: no dejaremos pasar conflictos de interés”. Cedió luego la palabra a Enrique Inzunza, quien como acostumbra, se malcobijó en la ley (de Adquisiciones) para sostener que no había tal conflicto porque los secretarios aludidos no aparecían en el consejo directivo de la empresa beneficiada y pidió que se considerara, además, el contexto de escasez de autos.

Le replicaron. Marcos Vizcarra insistió en la anomalía, y le preguntó al exrector: “¿Aunque sean accionistas?”. A esas alturas, Rocha, ya exasperado, levantó la voz, profiriendo cosas como: no somos bandidos, ustedes búsquenle, hagan todas las denuncias, hagan sus notas, no voy a hacer lo que el periódico me diga porque no tienen la verdad absoluta. Les pidió reconocer que pueden ser falibles, como también el gobierno. Una tercera comunicadora, Pamela Espinoza, de Televisa, insistió en la duda.

A pesar de su contrariedad, el badiraguatense nunca perdió la perspectiva y manifestó respeto por lo que hacían. Admitió que podían tener razón, pero no iba a considerar la denuncia de Ríodoce como válida todavía, que investigarían y de ser cierta, no se haría la compra.

¡Qué enorme diferencia con el estilo procaz del trato que confiere Estrada Ferreiro a los reporteros, y con las balandronadas y chifletas del Químico Benítez cuando tiene un micrófono enfrente!

El grupo en el poder en Sinaloa debiera tomar conciencia de la importancia de la civilidad en las discusiones entre gobernantes y medios de comunicación. No hacerlo cambiaría la conversación hacia una narrativa de reproches e insultos que no conducen a nada bueno, pues hay muchos temas a los que tendrán que responder con profesionalismo y ecuanimidad.

El conflicto con el SNTE, que está a la orden de día, puso en el centro de la atención el modelo educativo. La secretaria de Educación, Graciela Domínguez, y el diputado José Manuel Luque, de Morena, pretenden atribuir la crisis del modelo educativo solo a los vicios sindicales. Olvidan que el lopezobradorismo destapó la caja de Pandora con sus cambios legislativos que no fueron ”reforma ni menos educativa”. Para complacer a la CNTE erradicaron la evaluación y la meritocracia en la promoción de plazas, desaparecen las escuelas de tiempo completo, reducen presupuestos para los grupos más vulnerables, por mencionar algunos retrocesos.

De ello tendrán que dar cuenta y necesitarán tomar aire antes de responder, porque si se apasionan perderían la perspectiva como Rubén Rocha al final del diálogo con Monjardín y Vizcarra, cuando acusó a Ríodoce de haberlo descrito en la campaña del año pasado casi como un narco. Ríodoce realizó reportajes sobre hechos de violencia electoral y secuestros contra operadores priistas, que hicieron eco en medios de comunicación nacionales e internacionales. No hubo acusaciones ad hominem, solo se evidenció que favoreció a Morena.

Hasta ahora, en Sinaloa no ha habido gobernador que doblegue a Ríodoce.