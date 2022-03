¿Espionaje ruso-chino en Sinaloa?

audima

Las declaraciones del general Glen VanHerk, responsable del Comando Norte (USNorthcomb) ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, ponen a la luz un aspecto alarmante para México y Sinaloa.

En marzo del año pasado informó que cerca de 35 por ciento del territorio mexicano se compone de áreas ingobernables por el tráfico de drogas y de personas. Un año después, el 24 de marzo de 2022, en un contexto prorruso en las filas de las élites lopezobradoristas, informó que Rusia tiene en México al grupo de espías más grande en todo el mundo, con propósitos de influir sobre Estados Unidos a través del organismo de inteligencia GRU (Directorio de Inteligencia Militar de Rusia). Lo consideró parte de una nueva jugada geopolítica que realizan ahora en el escenario global junto con China.

La invasión rusa a Ucrania acelera una rampante polarización en la cual Estados Unidos y sus aliados enfrentan un nuevo bloque de las dos potencias de oriente.

La aparente improvisación y lo errático de la política exterior del gobierno morenista, no impide ver que López Obrador tiende a simpatizar con el bloque antiestadounidense, junto con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las gastadas referencias a viejos principios de política exterior son un taparrabos que no ocultan su negativa a actuar con mayor firmeza ante el holocausto ucraniano.

Los espías se dedican a generar información e influir en situaciones críticas de seguridad: intervienen llamadas telefónicas, instalan software de vigilancia, monitorean conflictos políticos, reclutan informantes clave, contratan expertos y aliados para influir en las redes sociales y generar masas de opinión favorables a sus causas. Como parte de su estrategia, los rusos se inmiscuyen en elecciones como la de Estados Unidos, México y Sudamérica, de tal suerte que el trumpismo pudo estar en la presidencia de la Unión América con la ayuda de Putin.

No descartemos que hayan estado presentes en las elecciones de 2018 y 2021 en México y que estén activísimos en la revocación de mandato.

Es como para quitar el sueño preguntarnos qué estarán tramando los espías de Putin en tierra sinaloense, donde tienen presencia los carteles del Pacífico, Jalisco y los Beltrán Leyva, cuyos principales mercados para venta de droga, tráfico humano, dinero sucio y compra de armas están en el país del norte. Quizá estas organizaciones criminales comparten información sensible con los grupos de espías, y a su vez ellos sean monitoreados por el USNorthcomb.

El Comando Norte fue establecido en 2002, después del 9/11, dentro del Departamento de Defensa para realizar tareas de seguridad de EUA e incluye a Canadá, México y hasta 500 millas náuticas. Apoya en cuestiones de desastres naturales, realiza operaciones contra el narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo y armas de destrucción masiva. Tiene una fuerza de tarea conjunta que auxilia a las agencias de Estados Unidos en esos temas.

Los trasnochados prorrusos que proliferan en nuestro país, aficionados a los boletines del Rusia Today, a las teorías de conspiración del siglo pasado, al romanticismo de capitalismo contra socialismo, son presas de la propaganda y algoritmos informáticos que saturan las redes sociales moldeando una filia prorrusa inaudita, incluso en novelas de ciencia ficción.

Es revelador que uaseños de la vieja guardia y morenistas justifiquen los ataques del ejército ruso a Ucrania. Razonan de manera reduccionista: si Estados Unidos ha invadido a docenas de países, los rusos también lo pueden hacer. Los nuevos libros de psicología colectiva se nutrirán con las manifestaciones de irracionacionalidad que ahora emergen por todos lados.

El antinorteamericanismo de viejo cuño hace olvidar que en EUA viven cerca de 20 millones de connacionales y su envío de remesas superaron 51 mil millones de dólares, de las que viven decenas de miles de familias, que es nuestro principales socio comercial y aliado cultural. Supongamos por un momento que ocurra una crisis nuclear, ¿de parte de quién nos pondremos? Las bombas también les caerían a nuestros paisanos.

Ahora que el gobierno de Rocha Moya dejó de espiar la vida íntima de los políticos locales, requiere de estrategias de inteligencia geopolítica para detectar los riesgos a la seguridad nacional y a nuestra geografía, y de paso tomar salvaguardas para que los rusos no participen en la política local.