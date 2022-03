Morenistas contra morenista

audima

Cómo les gusta perder el tiempo al gobernador Rocha y al presidente municipal Estrada Ferreiro con pleitos de desgaste que terminarán resueltos en Palacio Nacional. Demasiados brincos para un suelo que debiera estar tan parejo. Pero no lo está.

El arribo de Morena al poder en México ha significado una mezcla de avances y retrocesos cuyo saldo arroja una involución en la vida política.

A los gobiernos lopezobradoristas, por lo que se ve, les encantan las guerras mediáticas, las acusaciones fáciles, las mentiras, la cargada, el dedazo, los delitos electorales en flagrancia como está ocurriendo con su famosa consulta de abril, las grillas, pero sobre todo usar a los tribunales y las cámaras contra los opositores y para dirimir sus controversias y dar rienda a sus fobias.

Los principales conflictos políticos en el país ocurren entre ellos, que se encuentran adelantados en la sucesión presidencial, destrozándose internamente en el gabinete y en los gobiernos locales. Las conferencias presidenciales son una cortina de humo donde esas reyertas se disfrazan de una supuesta defensa contra los medios de comunicación. AMLO ha perdido el decoro en su desesperación por desviar el escrutinio sobre sus políticas erráticas y el desgaste de Morena. En un ambiente donde asesinan a periodistas sigue criticándolos como si fueran sus peores enemigos. Los infiernitos del presidente ya alcanzaron a Estados Unidos, España, al Parlamento Europeo. Júrelo que, si hubiera pobladores en Marte, ya estarían acusados de conspirar contra su proyecto.

Aunque la narrativa de Rocha es descrispada, sus métodos para dirimir las diferencias con sus aliados y afines partidarios son tan rudos como las malas palabras del presidente Estrada Ferreiro. El último circo que montó es la amenaza de fincarle juicio político en el Congreso del

Estado por diferencias de interpretación de la Constitución relativas al cobro del agua potable y las responsabilidades para la indemnización de las viudas de policías.

Ambos morenistas han demostrado incapacidad para dialogar y ponerse de acuerdo. ¿Qué podemos esperar quienes no coincidimos con la causa del autócrata tabasqueño?

La colecta de firmas y la grilla de Feliciano Castro para darle entrada y legitimidad al proceso de desafuero de Estrada resulta burda y risible, es del tipo de fintas politiqueras que se cargan los grupos de izquierda desde tiempos inmemoriales.

Su presencia en el poder visibiliza rasgos de su cultura política que siempre estuvieron ahí, pero que se disimulaban con pertinentes críticas a las políticas priistas y panistas. Al estar en el centro de la vida pública, sus defectos salen a la luz.

Nietzsche dijo en La gaya ciencia que la historia trae al presente cosas pasadas, de tal suerte que “miles de secretos del pasado se arrastrarán desde su madriguera hasta ponerse bajo su sol”.

El pasado rijoso de muchos morenistas sigue ahí, pero más notorio, por esa propensión a estar siempre en campaña, como si no estuvieran gobernando.

Situación parecida es la relación masoquista entre el gobernador y Melesio Cuen, quienes se envían recados por los medios: el primero amenazándolo a cada rato con correrlo y el segundo rebelándose taimadamente. En el último capítulo de esta serie, Rocha sonsaca diputados y presidentas municipales al partido de su paisano para sumarlos a Morena. De seguro que Cuen no se va a quedar con los brazos cruzados. Darán de qué hablar.

Estrada Ferreiro puede ganarle en esta ocasión la partida al gobernador, pues recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir el conflicto. Frente a la tenebra, escogió a los tribunales. ¿Alguien puede reprocharle eso?

Si toda energía y recursos que usan para destruirse entre ellos, los dedicaran para mejorar la vida de los sinaloenses, podríamos aspirar al cambio.