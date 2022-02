Tiempos de furia

audima

¿A qué se atiene el presidente López Obrador cuando se dirige a Carmen Aristegui de una forma tan violenta que llega al escándalo? ¿Pretenderá amedrentar a sus críticos o alimentar la furia de sus seguidores?

A ello, suma ataques y burlas contra todo lo que le disgusta: el INE, los empresarios, Loret, Brozo, López Dóriga, los comentaristas de programas de entretenimiento de Televisa y TV Azteca, las universidades. Pareciera fuera de control. Eso no es bueno. Quizás el escándalo de su hijo José Ramón lo puso al borde de la insania mental. Debiera existir alguna salvaguarda institucional para que cuando un presidente de la República muestre signos de alteración de su conducta, se busquen correctivos para que no dañe la vida pública, pero por la manera en que se ejerce la autoridad en México, estamos a merced de los humores o de las furias que tenga el tabasqueño. Eso mismo ocurría con Donad Trump y le cancelaron sus cuentas de Twitter para impedir un colapso mediático en Estados Unidos.

Bien dicen que el que juega con candela termina quemado. El affaire de su primogénito no tiene de fondo gran importancia, pero se ha convertido en un escándalo de proporciones mayúsculas.

Hay algo de injusto en ello. Los hijos de un mandatario tienen derecho a la vida privada, a cumplir aspiraciones de confort y holgura sin ser molestados. Lamentablemente la propia vorágine de invectivas y ridiculizaciones que lleva a cabo AMLO hacia las clases medias y quienes tienen vida en el extranjero o que gozan de algún patrimonio, se ha revertido como un búmeran en su contra.

Una a una, los dardos urticantes que lanza a sus opositores, se encajan de reversa contra su hijo mayor. Le aplican la vara con la que él mide a los demás. Pero como se ve, tiene la mecha demasiada corta y su bomba emocional explota. Olvida algo elemental, el arma que más daña al poder es la burla, y se exhibe vulnerable ante ella. Vivimos días de turbulencia, en los que hay que taparse los ojos o cerrar los oídos para no verse involucrado en la secuela y las consecuencias de sus peroratas sobre su tema principal: su propia persona.

Más que en un peligro para México, en un peligro para sí mismo y su Gobierno, pues se encuentra atrapado en el personaje a la Usigli, un gesticulador arropado de salvador de la patria víctima de los malosos.

Tiempos difíciles para un país con tantas necesidades y problemas, y desgastándose en campañas como la revocación de mandato, sucesión presidencial adelantada, “reforma energética” más mediática y electorera que innovadora, guerras contra los medios. Se está sacrificando la eficacia de la gestión por la popularidad. AMLO ha convertido al país en su “juguetito” político. Estamos urgidos de una presidencia serena.

En este escenario, los sinaloenses somos afortunados al tener como gobernador a Rubén Rocha Moya, que conoce la virtud de la prudencia y la importancia de la mesura y el diálogo para dirigir.

No ha caído en la trampa de los fantoches mandatarios de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y Miguel Barbosa, de Puebla, que mimetizan al AMLO autoritario y pendenciero.

La civilidad política y el diálogo son bienes públicos que hay que cultivar desde todos los ámbitos de Gobierno y, por supuesto, también en los medios de comunicación. Me resisto a creer que nuestro amigo el diputado Feliciano Castro Meléndrez se haya propuesto en la agenda legislativa de Sinaloa desaparecer al neoliberalismo. Se voló la barda con sus buenas intenciones.