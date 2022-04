¡Y dicen que son diferentes! Los escándalos de nuestros gobernantes

audima

A pesar de declarar que no tiene culpa, ni lo anda promoviendo, durante su semanera del martes 29 de marzo, el gobernador Rubén Rocha Moya se dedicó durante largos minutos a justificar por qué debe ser desaforado por el Congreso del Estado de Sinaloa el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Como si fuese un fiscal que se dirige al pleno que resolverá sobre el pretendido juicio, argumentó las causales por las que merece ser retirado de su cargo: abuso de autoridad, discriminación y no acatamiento de la ley. En ningún momento ocultó su antipatía y desprecio por las formas de actuar y personalidad de su correligionario de Morena.

Y todavía afirma que él no tiene nada que ver. ¿De qué se queja de Estrada Ferreiro si actúan igual?

El abogado Estrada no se arredra y ha sido igualmente frontal. Lo acusó de no haber ganado democráticamente la gubernatura (¿qué sabrá?), de usar al diputado Feliciano Castro como porro para golpearlo, e insiste en continuar con la controversia constitucional en torno a los descuentos al pago del agua potable por la Japac y cubrir las indemnizaciones a viudas de policías.

En este pleito no resultarán ganadores y sí muchos perdedores. El principal sería la ciudadanía que votó por un “cambio verdadero” y recibe a cambio una gobernanza chocante y anárquica.

Hay que recordar que, en 2002, el entonces gobernador Juan S. Millán operó para desaforar a Jorge Rodríguez Pasos de la alcaldía de Mazatlán porque se les rebeló. Pero no fueron causales administrativas, sino que aprovecharon una imprevista violencia doméstica, que dio elementos para el juicio de procedencia. Los mazatlecos fueron los perdedores de ese episodio lamentable.

La rudeza del enfrentamiento Rocha-Estrada no es algo menor, pues se corresponde con una concepción y ejercicio cavernícola de la política de ambos personajes, aunque el primero use palabras rebuscadas y el segundo se exprese de forma burda.

Más que los descuentos y las pensiones, lo que parece motivar el intento de juicio político del primer edil de Culiacán, es descarrilar sus aspiraciones a la senaduría por Morena para posicionar a alguien cercano al gobernador, que por lo visto sería Feliciano Castro Meléndrez.

También hay otros enfrentamientos en las huestes lopezobradoristas de Sinaloa.

Este domingo, la fracción de los llamados “puros”, contrarios al líder nacional Mario Delgado y al rochismo, organizan una asamblea estatal donde dicen reunirán a cientos de militantes de todos los municipios para exigir democracia en Morena, aunque en realidad cerrarían filas con vistas a 2024 donde ese grupo quiere sacar como candidata al senado a María Inés Pérez Corral, subsecretaria de Evaluación del gobierno estatal.

Asistirá al evento John Ackerman, cabecilla de una de las tribus radicales de Morena, y hablará de forma especial el legendario Jaime Palacios Barreda, expulsado de ese partido en 2016 junto a docenas de

militantes por instrucciones de AMLO al haber reclamado en agitada asamblea, la imposición de Estrada Ferreiro como candidato a gobernador ese mismo año.

Súmele a estos desencuentros los enfrentamientos del gobernador con el estrambótico presidente municipal de Mazatlán, el Químico Benítez, y la guerra de guerrillas que sostiene con Héctor Melesio Cuen y el Partido Sinaloense.

O sea que, ¡como no tienen oposición, se la buscan ellos mismos!

Quienes reconocemos la trayectoria y experiencia política del doctor Rubén Rocha no salimos de nuestro asombro, al percatarnos como se le hace bolas el engrudo en el primer tramo de su sexenio.

Ojalá se serene y comience a gobernar como estadista y no como militante de una fracción partidista.