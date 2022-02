¿Desgobierno? Populismo fiscal en Sinaloa

audima

Hacía tiempo que Sinaloa no tenía un gobernador tan débil para tomar decisiones como Rubén Rocha Moya, a pesar de que logró la mayor votación hasta hoy, y tiene el control sobre los poderes Judicial y Legislativo.

Su talón de Aquiles son los presidentes de Mazatlán y Culiacán, de su propio partido, que dirigen los ayuntamientos como si fueran estados independientes.

No tiene capacidad para decidir sobre el Carnaval de Mazatlán por las presiones del Químico Benítez y sus propios miedos de no poder hacer lo correcto frente a la pandemia. Los reportes que le proporciona la Secretaría de Salud de Sinaloa claramente indican que no debe realizarse, como declara Héctor Melesio Cuen, uno de los pocos secretarios que presenta alternativas a los problemas que le corresponden. Ya debería tener un plan de control de daños, los económicos si se cancela el carnaval o los políticos si al realizarse se desata un contagio masivo y escalan los fallecimientos.

Rocha parece olvidar que la política consiste en tomar decisiones que nunca son las ideales, y que deben asumirse a tiempo. No quiere quedar mal con nadie.

Los cariocas pospusieron a tiempo la realización del carnaval más famoso del mundo.

Luego con Jesús Estrada Ferreiro no ve una. La última disputa es sobre el decreto de la ley que su bancada morenista promovió en el Congreso para otorgar el 50 por ciento en el cobro de agua a personas de la tercera edad, pensionados y discapacitados.

Tanto los diputados como el primer edil de Culiacán se mantienen enfrentados como pandilleros, profiriéndose ataques y amenazas mutuas, y el gobernador, en vez de mediar entre grupos de Morena, decide publicar el decreto a sabiendas que la Japac no hará efectiva esa disposición.

A pesar de sus impertinencias y groserías, Estrada no duda en tomar decisiones, y en esta ocasión le asiste la razón.

No había necesidad de esa ley, pues la junta directiva de la paramunicipal acordó que de las arcas municipales se pagará el recibo de toda persona que demuestre insolvencia, al margen de su condición.

Aunque han amenazado a Estrada Ferreiro de juicio político, el asunto terminará en la Corte como controversia constitucional.

El populismo fiscal de los diputados es una irresponsabilidad que no debe mantenerse, pues no todos los beneficiarios son insolventes, y además el recibo del agua es relativamente bajo. Según el ayuntamiento dejarían de captarse 90 millones de pesos anuales.

¿Por qué darle descuento a un jubilado que tiene doble pensión y además la beca lopezobradorista a los de 65 y más?

Es indudable que hay muchos pensionados con penurias económicas, pero ya existe una disposición para condonarles el pago. Entonces ¿por qué ponerlo en una ley? Por un populismo electorero.

Al preguntársele sobre el caso, el gobernador Rocha justificó su decisión con un lenguaje que envidiaría Mario Moreno Reyes.

“Nosotros tenemos una serie de consideraciones en cuanto a lo que es la recaudación en todo sentido, los diputados también lo tienen, los diputados es un cuerpo colegiado no los hagamos irresponsables porque toman tal o cual decisión, porque a criterio de tal o cual es el único caso legal, entonces cuál es mi tema yo no le voy a estar vetando decretos al Congreso, porque, pues porque quiero tener respeto por ese poder estatal que es el Legislativo (…) Yo estoy de acuerdo porque se les ayude a los grupos vulnerables, son los viejos y las personas con discapacidad, los adultos mayores, pero es una etapa de la vida, la vejez, y requiere nuestras consideraciones estoy de acuerdo con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador que preferencia sobre todas las cosas el apoyo a los adultos mayores y a las personas con discapacidad”. (https://bit.ly/3oHqF6Q).

Ya es tiempo que se pongan a gobernar con seriedad.