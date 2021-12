Gobernador en apuros. Aprendizaje revelador

A pesar del largo periodo de entrega recepción y haber gestionado Quirino y Rocha juntos, que la Federación les otorgara 1500 millones de pesos para cerrar el año, el gobernador entrante se ve obligado a negociar un crédito privado al no recibir respuesta del Gobierno federal.

La experiencia de haber dirigido una institución con finanzas complejas como la UAS, le permite a Rubén Rocha actuar a tiempo para evitar conflictos riesgosos, por lo que es una decisión difícil pero correcta contratar empréstitos para cubrir las quincenas de diciembre y el aguinaldo de los burócratas.

Por fortuna, no se le ha ocurrido a Rocha recortar aguinaldos a burócratas, como lo hizo el presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que menoscaba prestaciones devengadas con tabuladores oficiales, con la moralina justificación de devolverle al pueblo algo de lo suyo.

Es claro que así no van a llegar a ninguna parte. Se trata de un mobbing o una especie de “cooperas o cuello” a los empleados de confianza. Es un atropello a su dignidad.

Cuando recién inició su Administración, el gobernador habló de contratar crédito solo por 600 millones de pesos, luego señaló que serían 1,300, que se han convertido en 1600 millones. ¿Qué pasa ahí?

Muy temprano está aprendiendo el badiraguatense que aterrizar la 4T en Sinaloa significará, en esencia, gastarse al año 6 mil millones de pesos en los programas de becas presidenciales y realizar una que otra obra.

El debut de un Gobierno que llega con bombo y platillo a reorientar la historia de Sinaloa, muestra que los morenistas en los estados tendrán que rascarse con sus propias uñas y estarán bajo permanente presión para engordar las bolsas de los programas sociales de AMLO. Con esa idea, es muy incierta la transformación, más aún cuando no hay proyecto estratégico de largo plazo.

Esto debe cambiar, pues resulta perniciosa la lógica de mantener a toda costa una política clientelar que garantice a Morena ganar elecciones. Sinaloa no puede ser rehén de esas estrategias, y necesitamos poner en el horizonte nuestras propias iniciativas y proyectos.

Hasta ahora, el Gobierno federal solo le endilga papas calientes a Rubén Rocha, que se consuela haciendo microobras que son positivas para la gente, pavimentación, drenaje y acciones de vivienda, como si las políticas de fomento al desarrollo y la infraestructura no fueran imprescindibles para salir del atraso y la pobreza. Está dando la cara por la planta de amoniaco de Topolobampo y un descabellado proyecto portuario ofrecido por inversionistas especuladores.

El nuevo puerto para Mazatlán no es algo que pueda improvisarse. Desde hace más de una década se han elaborado varios proyectos para convertirlo en puerto comercial con los requerimientos del mercado mundial, más aún con la economía postpandemia que descoyuntó el método just in time. Se elevaron los costos de transporte marítimo hasta las nubes. Un contenedor estándar de China a Colima costaba 2700 dólares y ya subió hasta 13 mil dólares.

Es un problema que debe abordarse con una perspectiva nacional y regional. En nuestro caso, retomar la iniciativa de construir un sistema portuario de carga y pasajeros en el viejo puerto, con más dragados, reubicación del muelle de Pemex y transbordadores a la zona de la antigua termoeléctrica, crear espacios adicionales de carga y descarga para lo cual ya se habían presupuestado una primera etapa de 1300 millones de pesos que se cancelaron en 2018.

No es posible que, con el espejismo de la inversión privada, se trate de hacer borrón y cuenta nueva y dejar que Caxxor Group y socios la hagan de planificadores, financistas, constructores, teniendo complicidades peligrosas.

Por momentos se les olvida que existe un Gobierno que prometió hacer las cosas mejor que nunca.