Luis Enrique Ramírez. ¿Por quién doblan las campanas?

audima

En su aclamada novela sobre la guerra civil española, Ernest Hemingway, estampó como epígrafe un texto de John Donne, que recuerda el sentido de la muerte de un ser humano. “Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas; doblan por ti.”

El artero asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez, la madrugada del miércoles 5 de mayo, una noche con luna de cuarto creciente, no solo es un atentado contra el gremio periodístico, los chivos expiatorios de las incapacidades del régimen lopezobradorista, ni de los que fuimos sus amigos, sino de todo Sinaloa. Introduce aún más miedo e incertidumbre en nuestra agitada vida social, en un tiempo en que los gobernantes han renunciado a combatir con toda la fuerza del estado a los delincuentes, acuñando la chocante y temeraria frase de abrazos no balazos.

El sacrificio de Luis Enrique es un patente recordatorio de esa barbarie gubernamental incapaz de usar todos los recursos a su alcance para darnos seguridad a los ciudadanos, anteponiendo intereses políticos y electorales.

En nuestras andanzas como editorialista en los periódicos locales, hemos tenido la suerte de hacer grandes amigos, algunos de los cuales lamentablemente han sido arrebatados por la vorágine de violencia que nos azota desde hace décadas: Humberto Millán, Javier Valdez y ahora a Luis Enrique Ramírez. Esto nos provoca una profunda tristeza. Que afortunados seríamos si todavía contáramos con su gran talento y don de gentes. Que triste que hoy Sin Ambages, Malayerba y Fuentes Fidedignas, ya no existan.

Conocimos a Luis Enrique en el periodo electoral de 2010, cuando nos reuníamos a conversar varios amigos convocados por el finado don Mario Montijo de la Rocha, que resultaban siempre charlas aleccionadoras y divertidas. Aunque dejamos de frecuentarnos, mantuvimos comunicación recibiendo siempre de su parte, mensajes alentadores y frases encomiables. No obstante que, con frecuencia discrepábamos en nuestros enfoques sobre la realidad de Sinaloa, disfrutamos de su prosa certera, ingeniosa, fluida y juguetona. Trataba los asuntos más espinosos con una facilidad increíble. Era ameno y divertido. Por eso lo seguían miles de lectores de El Debate.

Hacemos votos porque la Fiscal Sara Bruna Quiñónez realice un trabajo intenso, profundo para esclarecer el crimen y evite lo que tristemente ocurre en estos siniestros, que terminan investigando más a la víctima que a los asesinos.

El posicionamiento del gobernador Rubén Rocha Moya fue oportuno y manifestó un compromiso de esclarecer los hechos y poner a los responsables frente a la justicia, como lo reclaman unánimemente los colectivos periodísticos en Sinaloa y el país.

Confiamos en la sinceridad del Mandatario, que mantenía lazos de afecto con Luis Enrique, pero además porque a contrapelo de la mayoría de los políticos lopezobradoristas, Rubén Rocha es un interlocutor civilizado con los comunicadores, aunque en ocasiones ocurran desencuentros que logran cauces de conciliación.

Justicia para Luis Enrique Ramírez Ramos.