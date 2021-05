Madueña y el naufragio del pacto Rocha-Cuen

El nombramiento de rector de la UAS (2021-2025) se llevó a cabo conforme al libreto, con un Consejo Universitario sin ningún ausente, una votación “zapato” que favoreció con 233 sufragios para Jesús Madueña Molina y un margen de 16 disidentes que siempre ocurre: 8 para Soila Gaxiola, 6 para Santiago Inzunza, una abstención y un voto nulo. Dejaron fuera de la terna al aspirante de mayor trayectoria y currículum, Gonzalo Armienta Hernández, quien nos comunica que él no es cuenista.

Seleccionaron a un pasista de pedigrí, lo que ratifica que la Comisión Permanente de Postulación es un órgano guiñol, pernicioso y sin honor.

Por el contexto, este desenlace pone a la luz algunos ángulos de la cofradía PAS-Morena para las elecciones del 6 de junio que preludian futuros conflictos.

Aunque Rubén Rocha dio por terminada la campaña a 16 días de los comicios (así de desesperado ha de estar), su ventaja es incierta, pues si bien Latinus le dio 10 puntos arriba, El Universal lo pone un día después en empate técnico con Mario Zamora, que sigue tan fresco como al inicio y se mantiene en la pelea, remontando una diferencia que parecía insalvable.

Esto complica a la dupla Morena-PAS su quimera de cogobernar Sinaloa. Hace semanas se daba por sentado un triunfo irreversible del profesor jubilado de la UAS y senador Rubén Rocha, poniendo como favorito a rector a su allegado de Batequitas, Santiago Inzunza. La inclusión de última hora de Soila Gaxiola fue más bien para no incorporar a Armienta en la terna.

El arribo de Inzunza hubiera significado una señal positiva, para lavar la imagen de la cuestionada alianza. Sin embargo, barruntos de tormenta descuadernan el escenario, porque previo a la reunión del Consejo Universitario, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del PJF resolvió impugnaciones que afectarán candidaturas de presidentes municipales comunes del PAS y Morena en Mazatlán y Culiacán, y otras para diputados locales, que mermarán la representación del PAS en el Congreso, cualquiera que sea el resultado de la votación.

Esto puso los pelos de punta a los socios Cuen y Rocha. Al margen de que este resolutivo pudiese estar sujeto a alguna revisión, el cuenismo cerró filas en la UAS con uno de los suyos, para atrincherarse y efectuar un control de daños con Madueña, un cuenista autoritario y rijoso.

Aunque el futuro dirigente declaró que sería “tolerante”, lo que obliga a darle el beneficio de la duda, su propuesta de desarrollo es de continuismo y simulación, por lo que ese gesto resulta nimio. La UAS necesita un proyecto educativo más ambicioso que afronte el reciente marco regulatorio de la Ley Federal de Educación Superior, nueva ley orgánica, democratizarse, diversificar su oferta, relanzar la ciencia y tecnología, hacer justicia laboral a miles de profesores, renovar la dirección universitaria plagada de viejos y viejas caducas que son un estorbo, pues agotaron su capacidad para contribuir a mejorar la calidad de la institución.

Madueña no es el líder que pueda encabezar a la comunidad universitaria en esta ruta. Lo pusieron ahí para que las cosas no cambien. Incluso no es remoto pensar que enfrente tantos conflictos que le impidan terminar su periodo.

Los astros se le alinean a Mario Zamora, que no solo sacaría rédito electoral, sino que tendría la oportunidad de realizar la reforma universitaria que Morena y Rocha no cumplieron, y contemporizar el sistema de educación superior de Sinaloa con México y el mundo.

Para la gubernatura, la moneda sigue en el aire. El pacto Rocha-Cuen se convirtió en un lastre que los está hundiendo.