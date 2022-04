audima

Los lopezobradoristas son seguidores inconsecuentes de Benito Juárez, quien separó a la iglesia del Estado para echar a un lado a la religión católica, considerada en las constituciones anteriores a las de 1857 como la única. Se impusieron la libertad de culto, el estado laico y formalmente dio cauce para libertades civiles que posibilitaron el desarrollo de un país que tuvo grandes tropiezos en el Porfirismo y el Maximato, pero que permitió formar una república democrática y plural como la que tenemos

Estos señores actúan como si su ideología populista fuera letra en la Constitución y un delito no cumplirla, lo que anima su fanatismo real o fingido para acusar de traidores a la patria a quienes no comulgan con su sectarismo.

Han conformado una mitomanía nacional, donde no solo dicen mentiras deliberadas, sino que ya se las creen. Por ejemplo, desde el Presidente hasta el más modesto diputado, corean que la reforma eléctrica propuesta por AMLO era para bajar las tarifas, favorecer a los más pobres y evitar que el capital extranjero se apoderara del sistema eléctrico. Eso es absolutamente falso. Divulgan su propaganda como si lo que se discutió en la Cámara de Diputados hubiera sido una ley de tarifas del consumo de energía eléctrica o una para privatizar la CFE. Pero lo remachan y terminan enajenados y se aprestan a luchar contra todos los “traidores a la patria” que se les opusieron.

Pareciera que la elite en el poder fuera una caterva de chiflados, empezando por el Presidente, su gabinete, los diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Quizás algunos no se lo crean, pero lo hacen por conveniencia para estar a tono y aferrarse al presupuesto. Hasta el gobernador Rocha, en su pasada conferencia recitó esa absurda cantinela populachera, y agregó que los que no aprobaron la iniciativa de su mesías lo hicieron para favorecer a aquellos que nos roban nuestro patrimonio nacional y que lo han hecho desde la Colonia. ¿De cuál fumaría el Doctor? Esto raya en la insania mental. No se ruboriza el ex rector y ex senador saber que medios de comunicación, profesionales, universitarios, intelectuales, artistas, gente educada, todo podemos hacer menos creerle esas ocurrencias.

De los morenistas prominentes el que se salva es Ricardo Monreal, a quien desde hace tiempo lo tratan como un Judas.

También se volaron la barda nuestras legisladoras federales que les cuesta trabajo no comportarse como Adelitas de la 4T en el Congreso. Son pésimas en la tribuna, faltistas, cuando presentan iniciativas son de baja envergadura, pero eso sí, son muy buenas para la porra en el Pleno y dar conferencias de prensa donde repiten la misma monserga que el Presidente. Pudimos ver con cierto bochorno a la otrora valiente Merary Villegas, profiriendo chifletas y burlas a los opositores.

Y todavía se dieron el puntacho de querer linchar a la priista mazatleca Paloma Sánchez Ramos, que se atrevió a darles una probadita de su propio chocolate al gritarles que su reforma no iba a pasar. Con una gazmoñería infantil la han tratado infructuosamente de quemar en redes sociales.

Aunque joven, Paloma Sánchez tiene más experiencia que nuestras reelectas diputadas, es licenciada en administración de empresas por el ITESM, maestra en gobierno y políticas públicas por la Universidad Panamericana y tiene una especialidad en gobierno en la Universidad Complutense de Madrid y otra en mercadotecnia. Asimismo, cuenta con experiencia en manejo de medios de comunicación. Por cierto, como buena sinaloense no se amedrentó.

Mientras avanza la nueva tragicomedia mexicana en Sinaloa continúan los feminicidios, desplazados, desaparecidos, asalto a bancos, robo de automóviles, accidentes de tránsito, suicidios, drogadicción, sequía, desempleo, que requieren de una clase gobernante que vuelva los ojos a la realidad. Esperaremos que en el plan estatal de desarrollo que presente el Gobernador en la semana entrante se encuentre en forma explícita una hoja de ruta realista que tendremos para 2027.