Retroceso legislativo. Diputados adocenados

Resulta un retroceso político que el presupuesto 2022 para Sinaloa hubiera transitado por el pleno del Congreso “en alfombra roja”, como señaló nuestro amigo Alejandro Sicairos, calificando a la jornada como una “fiesta de la unanimidad”.

¿Desde cuándo las unanimidades silenciosas son señal de avance? Todo mundo sabe que los consensos sin discusión no son tales, sino que esconden anomalías.

Y no solo es un problema de los diputados de oposición, sino también de los de Morena, que se comportan como los priistas en sus tiempos más borregunos. Es irónico que presida el Congreso Feliciano Castro, otrora aguerrido polemista, convertido ahora en un burócrata que acata órdenes del tercer piso, como en su tiempo lo hicieran Rafael Oceguera, Mario Niebla, Jesús Burgos, Chuquiqui Hernández, Javier Luna Beltrán, entre otros disciplinados, con la salvedad que enfrentaban a parlamentarios combativos.

En su debut, Feliciano había adelantado que con Morena ya no habría Gobierno dividido en Sinaloa, porque el Ejecutivo y el Legislativo provenían del mismo partido, pero lo asumen como si no existiera la división de Poderes. ¿Qué no les restregaban en la cara a los priistas y panistas esas complicidades perniciosas? Y luego presumen que no son iguales. De los actuales opositores, ni hablar. No tienen decoro.

Lo preocupante es que se trata de un presupuesto inercial y hecho al antojo del Gobierno federal, que les impone a las entidades nuevas cargas para que destinen de sus propios recursos, fondos para proyectos y programas que le corresponden a la federación, o que López Obrador había prometido realizar y quiere que lo cumplan sus obedientes mandatarios.

Esto agudiza la precariedad de dependencias que sufrieron recortes y la confiscación de fideicomisos.

Una de las víctimas del neoliberalismo presupuestal de AMLO es la cultura, pues en los últimos tres años, por la sequía financiera nacional y el abandono de Quirino, Rubén Rocha recibió a un Instituto Sinaloense de Cultura en los huesos, aunque tuvo el acierto de reasignarle 25.8 millones de pesos, que ojalá se complementen con otros apoyos, pues cuando fue rector de la UAS impulsó como nunca a la editorial, la cultural y al festival universitario.

Las reasignaciones fueron exiguas, solo 340 millones de un total de 58 mil 139 millones, alrededor de medio punto porcentual, lo que evidencia que los diputados solo movieron las pocas comas que quiso el gobernador y callaron como momias.

Entre las reasignaciones, el Gobierno estatal se hará cargo de crear 500 plazas para los trabajadores del sector de la salud, siendo que el presidente había prometido que basificaría a todos los trabajadores eventuales de ese sector del país. Bonita forma de resolverlo, quitándole a los sinaloenses dinero de una bolsa para ponérsela en la otra. Lo mismo hicieron para apoyar a agricultores, pescadores, discapacitados, aliviando la carga de las finanzas centrales.

Y todavía Feliciano Castro y columnistas adláteres, celebran que haya sido un “presupuesto con sentido social”. Confundieron a la Cámara de Diputados con la Secretaría de Bienestar federal.

También hubo montos extras para las universidades estatales, aunque se quedaron en meras propinas, como fue el caso de la UAS.

Difícil estar en los zapatos de Rubén Rocha, que arranca con el abandono de la Secretaría de Hacienda para cerrar el 2021, obligándole a contratar crédito e impulsar un presupuesto confiscatorio y centralista. Vaya forma de aterrizar a la 4T en Sinaloa.

Buenas noticias para la educación superior por el nombramiento de dos grandes profesionales como rectores, Jorge Guevara Reynaga en la Universidad Politécnica de Sinaloa y Óscar Fidel González Mendívil en la Universidad del Policía. Les deseamos a ambos éxitos y mantenemos nuestras expectativas de que Graciela Domínguez y Rodrigo López Zavala nos sorprendan con sus propuestas de reforma al sistema universitario mandatado por la nueva Ley de Educación Superior.