Secretarios bisoños. Primeros pasos

No conviene al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estrenarse con conferencias semanales, dada la necesidad de dar oportunidad a muchos de sus funcionarios de aprender a ejercer su responsabilidad y no queden como menores de edad.

El famoso diálogo circular y rendición de cuentas con masivas presentaciones ante medios solo son bellas palabras, pues un gobernador no está tan blindado para marcar agendas como el presidente de la República, con enorme poder, acuartelado en Palacio Nacional, protegido por el Ejército, Guardia Nacional y Policías, y apoyado por un goebbeliano aparato propagandístico.

Además, el gobernador necesita dar tiempo a sus funcionarios de aprender a dialogar con conocimiento para permitirle solo actuar en última instancia.

En el arranque muestran inmadurez dos secretarios debutantes; Ruth Díaz, de Bienestar, ya es vista por los periodistas como torpe para comunicar, y de paso, compró pleito con el atrabiliario presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien con justicia reclama la continuación del proyecto de metrobús.

Díaz Gurría señaló cándidamente que no era prioridad de su jefe esa obra, aunque en la opinión pública es vista como de altísimo impacto social, pues ahorraría millones de horas y dinero en conmutación, así como problemas de salud pública y ambiental.

¿Qué no se tiene un proyecto de transformación social basado en diagnósticos y prospectivas que permita dar explicaciones inteligentes? Parece que no.

Por su parte, el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, se inaugura con la papa caliente de la planta de amoniaco de Topolobampo que será sometida a una consulta al parecer cuchareada a favor de la empresa.

Declaró en Los Mochis que por órdenes del gobernador llegaba a “empaparse” del problema “aterrizar” esa inversión en Sinaloa.

¿Tendrá el perfil para el puesto que ostenta? Olvida que el conflicto irá a la Suprema Corte y que estamos ante una instalación que pone en riesgo los ecosistemas de la Bahía de Ohuira y al propio Puerto de Topolobampo. Esas fábricas de amoniaco son bombas de tiempo que ocasionan catástrofes funestas como la del puerto de Beirut hace meses.

En cambio, la secretaria de la Mujer, Tere Guerra Ochoa, dio un tiro de precisión cuando pidió a la Fiscalía que actuara de inmediato ante el nefasto festejo con alegorías feminicidas en un antro de Culiacán. No tuvo necesidad de decir que lo hizo por instrucciones superiores. Pero apenas son los envites de noviembre.

Buenas señales desde la UAS

El rector Jesús Madueña Molina da salida a “guardaditos” de dinero que acumuló durante ocho años Juan Eulogio Guerra Liera, quien sabe con qué propósitos.

Desde el arranque empezaron a pagar estímulos al desempeño académico que se daban perdidos con el pretexto de haberse usado para cubrir aguinaldos; se vuelve a convocar el Programa de Fomento a la Investigación Científica, congelado desde hace tres años.

En octubre la Editorial de la UAS lanzó una convocatoria nacional para la publicación de libros que la administración guerrista escatimó a los investigadores de la propia institución para favorecer contratos con editoriales comerciales o asistencia a ferias de libros. Daban preferencia a incondicionales y amigos.

Era evidente la envidia y el encono que profesaba el exrector hacia los académicos de alto nivel, quizás porque fue rechazado en dos ocasiones por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Pero tuvo que entregar formalmente esa alcancía. Gran acierto del rector Madueña de destinarlos a sus propósitos originales.

La convocatoria ha sido recibida con enorme entusiasmo por jóvenes profesores pertenecientes al SNI o que están por evaluarse. La editorial de la UAS les había dado la espalda y estuvo convertida en una agencia de viajes y relaciones públicas del exrector.

Existe un desafío para que este ejercicio no sea más de lo mismo. Debe ser un proceso riguroso de dictaminación, transparente y con equidad. Hacemos votos porque así ocurra.