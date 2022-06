Tiempo nefasto en Sinaloa.

Quienes escriban la historia de Sinaloa sobre el debut de los autollamados gobiernos de izquierda van a registrar que protagonizaron en junio de 2022 uno de los episodios más oprobiosos en nuestra vida política.

La huida del abogado Jesús Estrada Ferreiro hacia la Unión Americana, con temores fundados de ser encarcelado como resultado de su desafuero por el Congreso del Estado, exhibe la descomposición política que implantó el lopezobradorismo.



Si bien Estrada fue impuesto como candidato, tuvo un resultado mayoritario en las urnas, y por motivos de vendettas entre fracciones morenistas, un grupo de diputados aventureros en complicidad con el mandatario Rocha Moya y Mario Delgado, se burlan de quienes los apoyaron en las urnas y creyeron en su proyecto.



En comparación con los anteriores presidentes de la capital, Estrada realizó una gestión de muy buen nivel; sin embargo, su inmadurez política y candidez personal lo hicieron víctima fácil de los tiburones de la política, dueños del aparato estatal por seis años.



La personalidad del hoy fugitivo es patética. Gobernó siguiendo el estilo del líder supremo, con prepotencias, insultos y poco respeto de la dignidad de sus colaboradores y la ciudadanía. Consagró la figura de López Obrador en los muros del Palacio Municipal como si fuere un prócer de la patria.

Se sintió invencible. Se rebeló contra el gobernador y el Congreso. Presumió que solo muerto lo sacarían de la presidencia, y terminó huyendo sin dar la cara a sus verdugos, que en sesión secreta del 10 de junio lo hicieron víctima de uno de los actos de abuso de autoridad más vergonzosos en los anales de la historia sinaloense. Ni a Malova le dieron ese trato que realizó una gestión delincuencial.



Ninguno de los cargos que se presentaron como causal de desafuero eran jurídicamente válidos; sin embargo, con aval de Palacio Nacional se manejó facciosamente a la Cámara de Diputados y a la Fiscalía para deshacerse de un correligionario boquiflojo que estaba dando la pelea legal, pero que al final sucumbió ante el abuso de poder del gobernador Rubén Rocha.



Las causas que se le imputaron son tan abstractas que servirían de argumento para desaforar al mismo presidente de la República que permanentemente viola los derechos humanos de periodistas, madres de familia con hijos en guarderías, comete abusos de autoridad en contra de ecologistas, feministas, niños con cáncer, académicos; sus programas sociales manejados directamente desde el despacho presidencial tienen múltiples observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que dañan patrimonialmente a la nación, que seguirán por varios sexenios.



Se trata de un desafuero faccioso y vengativo que puede poner a cualesquier presidente municipal en el cadalso, convirtiéndolos en dóciles adláteres del Tercer Piso, al margen del electorado que les otorgó mandato de cambio social.



Aterrizar la cuarta transformación en Sinaloa como prometió Rocha, significa una vulgarización de la convivencia política, del abuso y la demagogia a la luz pública, apostando a que los sinaloenses hemos perdido la vergüenza.



Se trata de un grupo gobernante incapaz de honrar su propia palabra; la alianza con el PAS y Cuen convertida en una telenovela de pleitos y reconciliaciones, nos indica que estamos ante un gobierno capaz de hacer cualesquier cosa y al siguiente hacer lo contrario.

Han caricaturizado el Estado de derecho y la civilidad política. El gobernador justificó el desafuero de Estrada con el hipócrita credo de no mentir, no robar, no traicionar, olvidándose que lo que deben observar los gobernantes no son esas ridiculeces, sino la Constitución y las leyes que de ella emanan.



Al carecer, Morena, de estructura partidaria efectiva, cuando dirimen sus diferencias embarran a las instituciones y desnaturalizan al Estado de derecho.



Frente a los desfiguros de Rocha y su camarilla, Héctor Melesio Cuen y el líder del PAS parecen niños de pecho.



Estamos apenas en el inicio de esta tragedia.