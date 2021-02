UAS infantilizada

El 11 de febrero se reunió virtualmente el Consejo Universitario de la UAS, y acordó otorgar el merecido honoris causa al escritor Élmer Mendoza.

Se realizó en una sesión monólogo, en la cual el rector Juan Eulogio Guerra Liera fue prácticamente la única voz, con una narrativa autocomplaciente cursi, como si la UAS fuera un gran centro de innovación o que estuviéramos a la vanguardia en investigar la cura del coronavirus. Pero eso sí, anunció que estábamos a la orden de lo que se le ofreciera al Gobierno, con un lenguaje zalamero y pretencioso.

Presumió que se tienen los mejores indicadores a nivel nacional en casi todo y que somos financieramente viables, soslayando que vivimos momentos dramáticos y tristes para la Institución, socavada académicamente por su conversión en partido político y el azote de la crisis sanitaria y económica, que la mantiene en un nivel de funcionamiento mínimo.

Este triunfalismo no se sostiene, simplemente veamos la situación de los profesores.

Del personal académico de tiempo completo, hay una nómina de 3 mil 337 personas, de las cuales 2 mil 612 son jubilados, 78 % del total (de ellos, más de un mil) tienen una jubilación complementaria de horas clase, y solo 725 están activos (https://bit.ly/3tR8n40). Cientos de estos son comisionados en puestos administrativos.

La jubilación continúa y la UAS pierde aceleradamente miembros del S.N.I. y perfiles Prodep, que no se reemplazan. Hay un vaciamiento de capital humano e intelectual que tiene sin cuidado al rector y al grupo de ancianos con cuatro y hasta cinco periodos dirigiéndola.

Se sustituye esa gran pérdida con profesorado sometido a una explotación no existente en otra institución del estado.

Existen 7 mil 149 profesores de asignatura con 14 o menos horas, casi la totalidad en la informalidad laboral o por honorarios, sin prestaciones y con pagos retrasados hasta por 6 meses. Con 15 horas o más hay 4 mil 265 en la nómina, pero solo 3 mil 637 son activos.

Estos dos grupos de asignatura activos, que suman 10 mil 786 profesores, tienen la principal carga en enseñar a 167 mil estudiantes y constituyen un ejército de docentes mal pagados, sin seguridad social, condenados a realizar proselitismo por el Partido Sinaloense para ver si progresan, aunque casi nadie lo logra.

El rectorado de Guerra, que infantilmente se reputa como “De la consolidación”, tiene en el abandono y paralizada a la comunidad universitaria, las instalaciones en ruinas, sucias y abandonadas, la actividad administrativa reducida al mínimo, pero eso sí, movilizan a miles en esas interminables campañas del PAS.

En medio de este caos, se deberá nombrar nuevo rector para ingresar el 8 de junio próximo, que (gracias a Dios) sustituirá al largo periodo de ocho años de Guerra Liera.

El cuenismo perfila a dos profesores de poco prestigio como Jesús Madueña Molina, ex secretario general, y al médico Gerardo Alapizco Castro, exdirector de la Facultad de Medicina y actual secretario general, quien dejó a esa escuela a la deriva.

Los secuestradores de la UAS están de plácemes, pues creen que se saldrán con la suya ante la impunidad que les obsequian los Gobiernos federal y estatal. Además, el Congreso del Estado de Sinaloa fue incapaz de cumplir su promesa de reformar la ley orgánica de la UAS, y el presidente de meter en cintura a los corruptos de las universidades

¿Cómo creerle a AMLO, si en Sinaloa Morena busca aliarse con ellos para usar a la institución en el proceso electoral 2021?

La entrega del doctorado honoris causa a Élmer Mendoza pretenden utilizarlo como cortina de humo para convocar a los círculos de cultura y la política y simular una normalidad. Sería recomendable que el homenajeado lo recibiera después de las elecciones.

